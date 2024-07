Máte powerbanku Ikea VARMFRONT? Výrobce stahuje specifické šarže, hrozí u nich požár

Ikea neprodává jen nábytek, který si musíte složit doma. Ve své nabídce má také nejrůznější elektroniku a dnes i doplňky pro inteligentní domácnost. Ikea ale má také powerbanky. Bohužel se objevil problém u některých verzí VARMFRONT.

Objevil se problém u dvou typů, přičemž jen některých šarží. Konkrétně hrozí požár u VARMFRONT 10 400 mAh (číslo modelu E2038) šarže (RRTT) 2313, 2316, 2318 nebo 2319. To samé se týká VARMFRONT 5 200 mAh (číslo modelu E2037) šarže (RRTT) 2318, 2319 nebo 2322.

Zdroj: Ikea

Ikea je stahuje z prodeje. Kromě toho byste měli tyto verze odevzdat do nejbližší prodejny Ikea, kde je vyberou a bezpečně zlikvidují. Ikea vrátí peníze, nebo nabídne alternativní produkt. K vrácení nepotřebujete doklad o nákupu, ani jakékoliv další potvrzení. Jiné šarže jsou v pořádku dle společnosti a ani jiné nestahuje.

Přesto jsme zjistili, že určité šarže powerbanky VARMFRONT mohou představovat riziko vzniku požáru, a to v důsledku chyby při výrobě. Tato chyba se týká pouze jednotek výše uvedených šarží. Proto tyto powerbanky VARMFRONT stahujeme z oběhu. Zákazníci, kteří takový výrobek vlastní, by jej měli okamžitě přestat používat a měli by se obrátit na IKEA kvůli výměně výrobku nebo vrácení peněz v plné výši. Šarže powerbanky je uvedena na zadní straně v pravém dolním rohu.