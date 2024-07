Realme představuje svou AI foto architekturu Hyperimage+

Zdroj: Realme

Společnost Realme uspořádala tento týden mediální konferenci. Akce s názvem „The Future is Here: AI is revolutionizing mobile imaging“ (Budoucnost je zde: AI revoluce mobilní fotografie) proběhla v thajském Bangkoku, a Realme na ní představila své vlastní řešení pro AI fotografii. Nese název Hyperimage+.

Tři vrstvy

Jedná se o třívrstvou architekturu, která sestává ze špičkové optiky, algoritmů zpracování obrazu podporovaných umělou inteligencí, a řešení pro AI úpravy fotografií na bázi cloudu.

Na této konferenci vystoupila řada speciálních hostů ze společností Sony a TUV Rheinland. Hovořili mimo jiné i o společném partnerství, a také o novinkách, které přinesou nové produkty řady Realme 13 Pro.

Jedním z hlavních bodů programu bylo vystoupení Francise Wonga, šéfa produktového marketingu Realme, který blíže popsal právě novou architekturu Hyperimage+. Základní vrstvou architektury je „špičková optika, která se skládá z vícero čoček, periskopových čoček a velkoplošných snímačů“. Ta bude mimo jiné součástí právě nové řady 13 Pro.

Nová úroveň mobilního fotografování

Na této vrstvě dále stojí AI algoritmy zpracování obrázků, které zlepšují kvalitu fotografií i videa. Jak uvádí Francis Wong, Realme zvolil tento nový komplexní přístup proto, aby posunul mobilní fotografii na další úroveň, a uživatelé si mohli dopřát „ultrakvalitní fotoaparát s umělou inteligencí z pohodlí svého smartphonu“.

Zdroj: gsmarena.com

Předchozí článek Galaxy Ring bude mít cenu nasazenou vysoko Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama