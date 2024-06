Honor X60 Plus; Zdroj: Honor

Honor X60 Plus: Odolnost vůči vodě a 6000mAh baterie

V těchto dnech se společnost Honor soustřeďuje na své dva modely, Honor 200 a Honor 200 Pro. Mezitím ale představuje zástupce nižší třídy, respektive zde máme první z následující řady, která se chystá. Novinka se jmenuje Honor X60 Plus a až na jeden parametr má dobré specifikace.

Takto fotí Honor 200 Pro v Paříži [fototest]

Až na ten displej

Jde o mobil nižší třídy, přičemž cena začíná cca na 4 800 Kč bez daně. Než se dostaneme k zajímavým specifikacím, tak musíme Honoru X60 Plus vytknout displej. Sice má 120Hz obnovovací frekvenci a použití LCD by nevadilo, ale nasadit jen HD+ rozlišení u takového zařízení, je spíše rouhání.

Honor X60 Plus má ale celkem dobré specifikace. Například je zde baterie o kapacitě 6000 mAh, k dispozici jsou dle výrobce velmi dobré stereo reproduktory a dokonce je zde odolnost vůči vodě. Mobil splňuje certifikaci IP64. Celkem nás překvapilo, že u mobilu nižší třídy má základní verze 12 GB RAM a úložiště začíná na hodnotě 256 GB. Navíc byla použita technologie UFS 3.1.

Některé se odradí procesor, Snapdragon 4 Gen 2, ale tato série již dostačuje běžnému uživateli a má relativně dost výkonu. Po fotografické stránce zde můžeme bavit jen o hlavním 50MPx snímači na zadní straně, byť to tedy vypadá na masivní fotomodul. Pokud by firma aspoň použila Full HD+ displej, tak by se jednalo o velmi zajímavý kousek.

Honor X60 Plus se u nás asi objeví s jiným označením. Předpokládáme, že konečná cena bude začínat na 6 200 Kč, ale za tuto částku firma skutečně neobhájí HD+ rozlišení.

Specifikace Honor X60 Plus

displej: 6,77 palců, 1610 x 720 pixelů (HD+), LCD, až 850 nitů, 120 Hz

procesor: Snapdragon 4 Gen 2

RAM: 12 GB

úložiště: 256/512 GB UFS 3.1

Android 14 + MagicOS 8

Foťáky: zadní – 50 MPx 2 MPx přední – 5 MPx

čtečka otisků prstů na straně

IP64

3.5mm jack

stereo

5G, WiFi 5, Bluetooth 5.0, GPS, AGPS, Beidou, Glonass, NFC

rozměry: 166,9 x 76,8 x 8,09 mm; 197 gramů

baterie: 6000 mAh + 35W

Zdroj: gizmochina.com



