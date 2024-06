Galaxy Watch7 Ultra nabídnou největší kapacitu baterie a titan [aktualizováno]

Zdroj: smartprix

Aktualizováno 5. 6.

Samsung nemá šťastný týden, aspoň co se týče úniků. Objevil marketingový materiál k novým ohebným mobilům a také jsme zde měli rozsáhlejší únik kolem levnějších hodinek Watch FE. Nyní zde máme další podrobnosti k nejvybavenějším hodinkám Galaxy Watch7 Ultra, které se mají představit již toto léto.

K dispozici budou ve třech barvách a bude nabízena jen jedna velikost, 47mm. Budou tedy větší než Galaxy Watch7. To platí i o baterii, která by měla mít kapacitu 590 mAh. Samotné tělo má být z titanu a displej bude chráněn safírem. V rámci odolnosti najdeme certifikace jako IP68 a MIL-STD-810H, přičemž certifikace má mít i 10 ATM. Budou se tak více hodit na plavání. Displej by měl mít maximální jas až 3000 nitů a budou nabízeny ve verzi s LTE.

Lepší výbavě asi bude odpovídat i cena, ale na tyto detaily si budeme muset chvíli počkat.

Původní článek 24. 5.

Už nějakou dobu se spekuluje, že by Samsung mohl uvést nový model hodinek. Už několikrát jsme slyšeli název Galaxy Watch7 Ultra a nyní zde máme neoficiální rendery. Ty jsou asi velmi blízko ke skutečnému modelu.

Samsung Galaxy Watch7 Ultra

Samotné rendery nejsou oficiální, ale pochází z dílny @onleaks. Vzhledem k poměrně přesným informacím od tohoto zdroje, tak se pravděpodobně díváme na téměř finální podobu, minimálně co se týče konstrukce. Barevné provedení asi bude jiné. Samsung u nadcházejícího modelu Galaxy Watch7 Ultra asi zvolí netradiční cestu. Tělo bude spíše čtvercové, ale samotný displej zůstane kulatý.

Zobrazovací panel má mít 1,5palcovou úhlopříčku a celkové rozměry mají být 47 x 47,4 x 16,4 mm. S největší pravděpodobností se nabídnou bonusové funkce nebo vlastnosti. Dle dostupných informací se nabídnou zcela nové senzory, které poslouží nejen pro měření tepu, ale zatím v tomto ohledu nemáme dostatek dat.

Hodinky mají nabídnout celkem tři tlačítka a samotný řemínek bude upevněn skrze proprietární řešení. Jde si také všimnout větších otvorů pro reproduktory. Na další detaily si budeme muset počkat, ale asi co nevidět se ozvou další zdroje.

Zdroje: smartprix.com, androidheadlines.com



Domů Články Galaxy Watch7 Ultra nabídnou největší kapacitu baterie a titan [aktualizováno]

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama