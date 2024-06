Extrémní slevy padly na Xiaomi. O tisíce výhodnější je 14 Ultra, POCO i Redmi 12 [komerční článek]

Přemýšlíte nad nákupem nového smartphonu Xiaomi či POCO? Pak by vám rozhodně neměla uniknout výprodejová nabídka u Mobil Pohotovosti. Právě tady totiž srazili cenu těch nejoblíbenějších smartphonů na minimum, a v kombinaci s výkupním bonusem a prodlouženou tříletou zárukou zdarma si snadno pojistíte tu nejlepší nabídku na trhu.

Xiaomi 14 Ultra je výhodnější o 8 tisíc

Telefony Xiaomi a POCO patří v Česku mezi ty jednoznačně nejoblíbenější. A rozhodně oprávněně. Vždyť co se týče parametrů, výbavy i samotného designu, lehce strčí konkurenci do kapsy, a to ve všech cenových kategoriích.

Na mp.cz teď pořídíte ty nejžádanější modely obou značek za parádní ceny. A je jedno, zda sháníte dostupnější telefon, nebo třeba nadupanou vlajkovku – slevy padly na zařízení napříč kategoriemi.

Ceny smartphonů po odečtení slev a bonusu:

Poco X6 Pro pořídíte už za 7 499 Kč (původně 9 999 Kč)

(původně 9 999 Kč) ⁠Xiaomi Redmi 12 pořídíte už za 2 689 Kč (původně 3 999 Kč)

(původně 3 999 Kč) ⁠Xiaomi 13T pořídíte už za 8 499 Kč (původně 14 999 Kč)

(původně 14 999 Kč) Xiaomi 13T Pro pořídíte už za 17 499 Kč (původně 20 999 Kč)

(původně 20 999 Kč) ⁠Xiaomi 14 Ultra pořídíte už za 26 990 Kč (původně 34 999 Kč)

Kompletní nabídku Xiaomi a POCO najdete právě zde



