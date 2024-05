Vivo ještě uvedlo X100s a X100s Pro

Zdroj: Vivo

V tomto týdnu jsme se dočkali novinky Vivo X100 Ultra, což má být nejpokročilejší mobil od tohoto výrobce v oblasti focení, tedy zejména v případě zoomu. Kromě toho jsme se dočkali ještě modelů X100s a X100s Pro, ale oproti listopadovým verzím X100 a X100 Pro je rozdílů minimálně, tedy u varianty Pro.

X100s a X100s Pro

U obou novinek došlo na výměnu procesorů. Místo Dimensity 9300 se zde nabízí vylepšená verze Dimensity 9300+ z května tohoto roku. Z nějakého důvodu došlo na snížení rychlosti nabíjení přes USB C, ale i tak se jedná o 100W technologii. Současně u obou mobilů byla vylepšena odolnost a je zde certifikace IP69 současně s IP68. To znamená, že mobily nejenže zvládnout ponoření do vody, ale také odolají vyšším tlakům stříkající vody.

Vivo X100s Pro má nejméně rozdílů, ale u X100s je rozdíl patrný na první pohled. Došlo na změnu displeje a místo zakřiveného zobrazovacího panel se nabízí plochý displej. Ten si i tak zachovává mnohé vlastnost a je zde i skoro stejné rozlišení. Dle společnosti došlo na vylepšení některých fotografických vlastností, ale zde jde ais jen o softwarové změny.

Vivo X100s začíná na ceně v přepočtu přibližně 12 700 Kč bez daně a poplatků. Vyšší model pak začíná na cca 15 900 Kč bez daně. Nyní si musíme počkat, kdy novinky zamíří do Evropy.

Specifikace Vivo X100s

displej: 6,78 palců, 2800 × 1260 pixelů (1.5K), LTPO, AMOLED, HDR10+, 120Hz, až 3000 nitů

procesor: Dimensity 9300+

RAM: 12/16 GB LPDDR5X

úložiště: 256/512 GB nebo 1TB (UFS 4.0)

Android 14 + Funtouch OS 14

Dual SIM (nano + nano)

Foťáky: zadní – 50 MPx, f/1.57, OIS 50 MPx, 150° 64 MPx, OIS, zoom + makro přední – 32 MPx

čtečka otisků prstů v displeji, infra

USB Type-C audio, stereo, Hi-Fi audio

IP69

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be, Bluetooth 5.4, GPS: L1+L5, Beidou: B1C+B1I+B2a+B2b, GLONASS: G1, Galileo: E1+E5a+E5b, QZSS: L1+L5, NavIC: L5, USB Type-C, NFC

rozměry: 163,12 × 75,78 × 7,8 mm; 203 gramů

baterie: 5100 mAh + 100W

Specifikace Vivo X100s Pro

displej: 6,78 palců, 2800 × 1260 pixelů (1.5K), LTPO, AMOLED, HDR10+, 120Hz, až 3000 nitů

procesor: Dimensity 9300+

RAM: 12/16 GB LPDDR5X

úložiště: 256/512 GB nebo 1TB (UFS 4.0)

Android 14 + Funtouch OS 14

Dual SIM (nano + nano)

Foťáky: zadní – 50 MPx, f/1.75, OIS 50 MPx, 150° 50 MPx, OIS, zoom + makro přední – 32 MPx

čtečka otisků prstů v displeji, infra

USB Type-C audio, stereo, Hi-Fi audio

IP69

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be, Bluetooth 5.4, GPS: L1+L5, Beidou: B1C+B1I+B2a+B2b, GLONASS: G1, Galileo: E1+E5a+E5b, QZSS: L1+L5, NavIC: L5, USB Type-C, NFC

rozměry: 164,05 × 75,28 × 8,91 mm; 225 gramů

baterie: 5400 mAh + 100W USB C, 50W bezdrátově

