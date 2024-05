Microsoft v červenci spustí dlouho očekávaný obchod s mobilními hrami

Už delší dobu se mluví o tom, že Microsoft pracuje na vytvoření obchodu s mobilními hrami, který má být konkurencí a protiváhou zaběhlých obchodů Google Play a App Store. Aktuálně se objevily informace o tom, kdy k tomu dojde.

Sarah Bond, prezidentka divize Microsoft Xbox, během rozhovoru na konferenci Bloomberg Technology Summit mimo jiné uvedla, že obchod s mobilními hrami bude oficiálně spuštěn v červenci letošního roku. Video jejího rozhovoru bylo také zveřejněno na účtu Bloomberg Live X.

Sarah Bond prozradila, že tento obchod se nejdříve objeví pouze na webu, nikoliv tedy jako aplikace v mobilních telefonech. Podle ní je internetový obchod schopen oslovit větší skupinu lidí, a také více zařízení.

Jako první budou v nabídce nového obchodu hry, které jsou aktuálně vlastněny Microsoftem. Patří mezi ně velmi oblíbené hry ságy Candy Crush, které Microsoft získal (kromě řady jiných) koupí giganta Activision Blizzard v říjnu loňského roku. Dá se také počítat s tituly jako Minecraft či Call of Duty Mobile.

Sarah Bond, @Microsoft’s Xbox president, announced at #BloombergTech that the company will launch its own mobile game store in July, creating an alternative to Apple and Google’s app stores pic.twitter.com/hj6eLtsGfl

— Bloomberg Live (@BloombergLive) May 9, 2024