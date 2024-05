Meizu 21 Note uveden, možná jeden z posledních

Zdroj: Meizu

Nedávno společnost Miezu uvedla, že se plánuje stáhnout z trhu smartphonů, tedy jako přímý výrobce mobilů. Zatím to ale nevypadá, že by společnost polevovala. Navíc se na trh dostal jeden z modelů pod označením Polestar Phone. A nyní zde máme další novinku v podobě Meizu 21 Note.

Meizu 21 Note

Meizu se chce věnovat více vývoji operačních systémů a AI a právě Meizu 21 Note je možná takovým přechodným bodem. Možná se tedy jedná o jeden z posledních modelů, který vychází pod označením Meizu. U této novinky výrobce láká na Flyme AI OS, tedy nadstavbu Androidu doplněnou o AI funkce, jako je například asistent přepisu schůze, telefonní asistent, chytrý asistent a nechybí generativní funkce.

Co se ale týče samotné výbavy, mobil je na tom dobře, a to i po designové stránce. Tenká rámeček kolem displeje vypadá velmi stylově, ale kromě samotný zobrazovací panel může nabídnout až 5000 nitů za určitých okolností a lokálně, ale jinak dosahuje běžně na 1600 nitů. Navíc se jedná o panel s proměnlivou frekvencí až do 144 Hz. O výkon se stará loňský top model od Qualcommu.

Meizu 21 Note nechybí odolnost vůči vodě a prachu, stereo reproduktory, slušná baterie s rychlým nabíjením a střídmá fotografická výbava. Cena této novinky vychází v přepočtu přibližně na 8 200 Kč bez daně a dalších poplatků.

Specifikace

displej: 6,78 palců, 2780 x 1264 pixelů, AMOLED LTPO, 1-120 Hz (také 144 Hz), až 5000 nitů

procesor: Snapdragon 8 Gen 2

RAM: 16 GB

úložiště: 256/512 GB

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 13 MPx, ultra širokoúhlý přední – 16 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

stereo

IP65

5G, WiFi 7, Bluetooth 5.3, GPS (duální frekvence L1+L5), A-GPS, Beidou, Glonass, Galileo, QZSS, NavIC:L5, AGNSS, NFC,

rozměry: 162,39 x 76,89 x 8,2 mm; 205 gramů

baterie: 5500 mAh + 65W

Zdroj: androidheadlines.com



