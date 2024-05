Xperia 1 VI možná bude levnější [aktualizováno]

Zdroj: androidheadlines

Aktualizováno 5. 5.

Za poslední dobu jsme zde měli poměrně hodně spekulací a neoficiálních renderů, ale nyní přichází @evleaks a zveřejňuje obrázky z tiskových materiálů. Potvrzuje se tak finální design a také některé funkce. Mobil bude opět zaměřen mimo jiné na zvukovou kvalitu, jelikož má certifikace jako Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless, LDAC, DSEE Ultimate a 360 Reality Audio. Samozřejmě nemůže chybět 3.5mm jack konektor pro sluchátka. Značné vylepšení oproti současnému modelu bude na zadní straně u foťáku se zoomem. Nově totiž bude mít rozsah 85 až 170 mm.

Aktualizováno 28. 4.

Sony možná dělá nějaké změny, jelikož se objevily spekulace, že zadní kamerový systém nakonec nenabídne tři 48MPx snímače. Zdroje uvádí, že bude k dispozici sestava 48+12+12, tedy podobné té, kterou najdeme u Xperie 1 V (recenze). Zde si ale nikdo zatím nemůže být jistý. Co je ale zajímavější, je možné sníženy ceny. Podařilo se objevit, že novinka má stát 39 990 tchajwanských dolarů, což je o 4,75 % méně. Pokud by došlo ke stejnému snížení i u nás, tak by mohla novinka mít nastavenou cenu na cca 33 300 Kč.

Aktualizováno 11. 4.

Minulý měsíc se objevily spekulace, že by nadcházející Xperia 1 VI mohla ztratit jednu unikátnost, poměr stran displeje. Nasvědčují tomu i nejnovější neoficiální rendery od @onleaks, který má zpravidla přesné informace. Dle nich asi Xperia 1 VI nebude nabízet 21:9 displej, ale nabídne poměr stran 19,5:9. Mobil tak nebude mít podlouhlý tvar. Samotné rendery ale nenasvědčují, že by mělo dojít k dalším větším změnám. Nebude chybět konektor pro sluchátka, kamera bude umístěna asi nad displejem a foťák bude mít stále dedikované tlačítko.

Původní článek 20. 3.

Nové úniky naznačují, že nadcházející model Sony Xperia 1 VI by mohl přinést významné změny ve svém designu a technických specifikacích. Zatímco předchozí modely Xperia byly známé 4K displeji a poměrem stran 21:9, Xperia 1 VI by mohla zvolit jinou cestu.

Jaké změny přinese Xperia 1 VI z hlediska designu?

Podle informací od „únikáře“ zackbuks se Xperia 1 VI může vzdát displeje 4K a místo toho použít panel s rozlišením 2K+ nebo Quad HD+ s tradičnějším poměrem stran 19,5:9. To by byla výrazná změna, kterou by se plánovaný model odlišoval od předchozích modelů.

Navzdory této změně by však celkový design zůstal konzistentní, ačkoli by mohl být telefon o něco menší, ale zase širší. Designem by Xperia 1 VI pravděpodobně navázala na předchozí modely se zachováním silných horních a spodních rámečků a výčnělkem fotoaparátu.

Co se týče fotoaparátů, Xperia 1 VI by měla nabídnout trojitý fotoaparát na zadní straně s 48MP snímači Exmor T. Mezi nimi by měl být i 48MP periskopový teleobjektiv schopný 3násobného optického zoomu a až 6násobného zoomu pomocí ořezu snímače.

Zackbuks také uvádí, že celosvětové uvedení modelu Xperia 1 VI by se mělo odehrát v květnu. Přesné detaily o tomto telefonu jsou v současné době omezené, ale s blížícím se datem uvedení na trh se očekává více informací, které odhalí, jaké novinky a vylepšení Xperia 1 VI, od společnosti Sony, přinese.

