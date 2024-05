Google přidává sdílení hesla v rámci rodiny

Zdroj: Google

Některé služby začínají aktivně bojovat se sdílením uživatelským jménem a heslem, tedy zejména streamovací služby. Samozřejmě musí investovat peníze do samotného systému detekce, což není mnohdy jednoduché ani levné. Mezitím zde máme Google, který se rozhodl zavést novinku pro sdílení hesla.

Sdílení hesla

Nebudeme řešit, jestli je zrovna sdílení hesla a uživatelského jména etické. Některé služby to neřeší, ani to není nutné. Problém je zde ale pak samotný systém sdílení. Zde v podstatě platí, že není bezpečné někam opisovat taková citlivá data, jelikož nikdy nevíte, kdo naslouchá nebo kdo bude mít k takové zprávě přístup. Bezpečným řešením je předání uživatelských přístupových dat osobně, tedy fyzicky mezi dvěma osobami, ale to není někdy možné.

Google se rozhodl do svého správce hesel integrovat funkci pro sdílení, ale nelze si jen tak vybrat jakéhokoliv uživatele nebo jen účet. Je zde podmínka, že sdílet lze jen s členem rodiny, tedy s účtem, který je zapojen do funkce Google Family Link. Jak můžete vidět níže, tak při sdílení vyberete člena, kterému nasdílíte heslo. To je pak vloženo do jeho správce hesel.

Současně to neznamená, že by nemohl vidět samotné heslo. To si může nechat zobrazit. Jde ale jen o kopii, takže pokud si upravíte údaje u sebe, nedojde k automatickému sdílení nové verze. Museli byste ji nasdílet znovu. Novinka se dostává do mobilů prostřednictvím aktualizace Google Play Služeb (v24.20).

