X (Twitter) zřejmě bude za poplatek, nebo si jednoduše nováčci počkají [aktualizováno]

Už před půl rokem Elon Musk uvedl, že se zvažuje zavedení poplatku za používání sociální sítě X. Myšlenku neopustil a spíše ji rozvinul a začíná dostávat přesnější obrysy. Samotná registrace na X nebude zpoplatněna. Pokud ale bude chtít nový člen hned zveřejnit nějaký příspěvek, bude muset zaplatit menší poplatek, což bude forma ověření. Ten ale ve výsledku nebude muset platit, pokud si počká 3 měsíce. Až po této době bude možné skrze nový účet zveřejnit příspěvek.

Zatím se ale jedná jen o rozpracovanou věc, která ještě neplatí. Vzhledem k tomu, že X více jde po falešných účtech, tak můžete toto omezení přidat další úroveň omezení spamu a botů. Budeme si ale muset počkat na finální verzi a první zavedení.

Jakmile se řekne, že se něco zpoplatní, tak to vyvolává mnohé negativní reakce. Když tehdejší Twitter přišel s placenou verzí, tak moc pozitivních reakcí se nenašlo, i tak služba stále funguje a postupně dostává funkce navíc. Budoucnost ale může být kontroverznější, než kdykoliv dříve.

Elon Musk a Benjamin Netanyahu diskutovali nejen o dopadech AI na současnou společnost. V samotném rozhovoru se pánové dotkli také problému automatických účtů na sociálních sítích, které mají jednak rozšiřovat nějaké myšlenky, názory, rozpory, ale také bývá jejich úkolem co nejvíce podpořit nějaký příspěvek, i třeba z prostředí propagandy.

LIVE: Speaking with @elonmusk about how we can harness the opportunities and mitigate the risks of AI for the good of civilization. https://t.co/XiAQwOXzcP

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) September 18, 2023