Vzpomínáme na iPhone 5 z roku 2012 [video]

Nedávno jsme vzpomínali na stařičký iPhone 3GS z roku 2009 (článek s videem zde). Dnes se posuneme o tři roku dopředu do roku 2012. Tehdy Apple představil iPhone 5, který měl několik skoro by se dalo říci revolučních novinek. Byl to první iPhone, který přinesl větší displej nebo Lightning konektor.

První iPhone z roku 2007 měl 3,5 palcový displej a teprve po pěti letech se ho Apple rozhodl zvětšit na 4 palce právě u iPhone 5. Tehdy to bylo poměrně populární téma a vzniklo spoustu narážek a parodií právě na jeho výšku, jako třeba video níže.

Byl to ale také první iPhone, který nahradil zastaralý 30pinový konektor zcela novým vlastním konektorem Lighting. Apple tehdy nešel cestou standardu microUSB (USB-C ještě neexistovalo), jelikož přeci jen Lighting byl lepší než tento tehdejší standard. Především byl oboustranný. Přesto o 11 let později, Lighting konektor upadá v zapomnění.

