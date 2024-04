Threads zřejmě dostane funkci pro navázání přímé komunikace

Zdroj: Dotekomanie.cz

Threads je stále nová sociální síť, která ještě nemá všechny potřebné funkce, které vydáváme u těch zavedených. Dokonce zde chybí i API, tedy rozhraní pro vývojáře. Ti tak nemohou nabídnout nějaké rozšíření nebo například i systém sdílení z externích služeb a stránek. To by e mohlo změnit letos v létě, ale budeme si muset počkat, co vlastně společnost nabídne. Mezitím se začíná testovat soukromá konverzace, ale nečekejte další službu.

Threads a chat

Sociální síť Threads je výrazně závislá na Instagramu, ale chybí ji například možnost přímé komunikace. Takovou funkci asi jen tak nedostane, jelikož by to pro Metu znamenalo, že by bylo nutné vytvořit další novou platformu. Vzhledem k tomu, že již nyní má Messenger, Instagram a WhatsApp, byla by to komplikace navíc.

I tak někteří uživatelé mohou vidět na profilech uživatelů, že místo tlačítka zmínit zde mají novinku Zpráva. Tedy funkci pro přímou komunikaci s daným uživatelem. Testeři hlásí, že jakmile využijí tuto možnost, dojde k odeslání zprávy z Threads přímo do chatu na Instagramu.

Tiskový mluvčí Instagramu potvrzuje, že se se neplánuje nějaká nová služba a že se bude jednat jen o možnost odeslání zprávy z Threads do Instagramu. Vše se tedy bude řídit podmínkami a nastavením Instagramu. Pro některé to ale může být matoucí a je zde nutnost mít obě aplikace, případně mít oba účty stále aktivní.

