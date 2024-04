RECENZE: NVIDIA GeForce Now – když chcete na telefonu hrát v té nejvyšší kvalitě

GeForce Now přináší nejvyšší gamingovou kvalitu na telefony, zdroj: dotekomanie.cz

V rámci naší redakce na serveru Hifimanie.cz se mi poštěstilo, že jsem měl možnost vyzkoušet službu NVIDIA GeForce Now v kontextu obývacího pokoje, televizorů, domácího kina i hraní na notebooku. Když už ale máme k dispozici přístup k nejvyšší třídě této služby, byla by škoda, nepodívat se i na mobilní hraní.

To v nedávné minulosti významně posunula společnost Apple, když umožnila hraní v konzolové kvalitě přímo na telefonech iPhone 15 Pro a Pro Max. I tak ale můžeme při hraní titulů jako je Resident Evil Village zaznamenat omezení obrazové kvality a sem tam i nějaké technické potíže. Nicméně, tomu se nemůžeme divit. Hrajeme pořád na mobilním telefonu.

Pokud jste ale náročnější, je tu něco, čemu se hraní offline nevyrovná. Cloudová služba GeForce Now společnosti NVIDIA totiž nabízí více než konzolovou kvalitu. Tady se bavíme o té nevyšší kvalitě PC hraní s využitím jedné z nejnadupanějších karet na světě NVIDIA GeForce RTX 4080. Čekají nás tak luxusní vizuální efekty a technologie jako je DLSS, DLAA a Ray tracing s Path tracingem. Nechybí ani dopočet snímků. Tak se na to pojďme podívat.

Mobilní hraní s GeForce Now:

Služba GeForce Now transformuje mobilní zařízení v handheld s výkonem špičkového herního počítače. Díky předplatnému Ultimate, které poskytuje přístup ke grafické kartě GeForce RTX 4080 Super, si lze užít hry s maximálním nastavením všech parametrů obrazu. A to až ve 4K rozlišení. Teoreticky tak lze ocenit vyšší detail i na iPhonu 15 Pro Max. Zda to ale zvládne naše oko už necháme na bystrém čtenáři. Na tabletu už to ale bude jiná pohádka. Podstatné ale je, že vám nejvyšší třída umožní hrát až 8 h v kuse a na plné detaily. A ty oceníte i kdybyste měli jen 720p displej.

Nejvyšší předplatné za 599 Kč měsíčně nebo 2 990 Kč za půl roku nabízí nejen 4K rozlišení a snímkovou frekvenci až 120 FPS, ale také pokročilý Ray Tracing a řadu dalších technologií, jako je Path tracing a DLSS, které jsou pro vizuální dojem zásadní.

Jak GeForce Now funguje na mobilu:

Hraní na mobilním telefonu s GeForce Now je překvapivě snadné. Stačí stáhnout aplikaci, přihlásit se a spojit účet s herními platformami jako Ubisoft, Epic Games, Steam, nebo Xbox. I když služba nepodporuje 100 % titulů z těchto platforem, většina AAA hitů nechybí. A to je další významný rozdíl ve srovnání s hraním na iPhonu. Uživatelé ocení, že není potřeba řešit instalaci her nebo patchů – stačí solidní internetové připojení a můžete se pustit do hry. Určitě ale doporučujeme pořídit solidní Bluetooth gamepad. Ačkoli služba disponuje virtuálními tlačítky na displeji, není to ono.

Abychom nezapomněli. V případě iPhonu není stažení aplikace tak jednoduché. Nebo naopak, je to ještě jednodušší. Stačí zajít na stránky GeForce Now a spustit službu přímo v prohlížeči telefonu. Služba vás přitom vyzve k umístění zástupce na plochu. A to je vlastně vše. Rychlé, elegantní a bezproblémové. Do telefonu není třeba nic stahovat, ani instalovat.

Zkušenost s mobilním hraním

Naše zkušenost s hraním na mobilu byla nečekaně dobrá. Hry jako Cyberpunk 2077 vypadala lépe než na drahých herních konzolích. A to je prakticky dodnes s využitím mobilního telefonu jinak nemyslitelné. Užili jsme si i starší tituly. Witcher 3 dostal nový RTX kabátek a došlo i na můj milovaný Portal 2. GeForce Now jednoduše opravdu mění pravidla hry v mobilním gamingu, nabízí kvalitu a výkon, které byly dříve vyhrazené jen pro PC a konzole přitom nechává daleko za sebou.

Závěr

Služba GeForce Now představuje skvělou možnost pro hraní na mobilních zařízeních, a to bez nutnosti velkých investic do hardwaru. A i kdybyste doma neměli chytrou televizi nebo počítač, na kterém GeForce Now umí také běžet nativně, tak si můžete ke staršímu zobrazovači telefon připojit a vysmát se kamarádům, kteří utratili 15 000 za konzoli.

Připojení telefonu k televizoru můžeme ostatně doporučit i pro pobyty na dovolené, nebo v rámci služebních cest. Jediné omezení, které jsme pozorovali bylo v případě nestabilního připojení. Ale na to si u cloudové služby opravdu nebudeme stěžovat. Jen je nutné, mít to na paměti.

Pokud se chcete dozvědět, jak si GeForce Now vedlo na televizích, a celkově v domácím nasazení, pak si nezapomeňte přečíst druhý díl recenze na Hifimanii.

Klady a zápory

Výhody:

Přístup k vysokému výkonu grafické karty RTX 4080 Super na mobilním zařízení.

Možnost hrát nejnovější hry bez nutnosti vlastnit drahý herní hardware.

Snadná integrace s populárními herními platformami.

Plynulé hraní díky technologii DLSS a podpoře Ray Tracingu.

Nevýhody:

Vyžaduje stabilní a rychlé internetové připojení

Datové přenosy rychle spotřebovávají FUP i baterii

V dopravních prostředcích nebývá stabilní připojení, což může způsobovat problémy

Ve službě chybí některé tituly

Omezený herní zážitek na malých displejích, i přes možnost připojení externího ovladače.



