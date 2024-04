Chrome pro Android přichází s možností úpravy skupiny karet

Jednou z posledních aktualizací, na které Google ve svém mobilním prohlížeči Chrome pracuje, je možnost přizpůsobit si skupiny karet. Tato funkce byla zavedena již před nějakou dobou, ale nová aktualizace umožní uživatelům ještě lepší personalizaci.

Skupiny karet byly původně představeny jako způsob, jak snadno organizovat otevřené karty v prohlížeči a udržet je uspořádané. Ale s novou aktualizací Chrome pro Android se tato funkce stává ještě užitečnější.

Google has added a new dialog that appears when creating a tab group in Chrome for Android (Canary), in this dialog you can change the name and color of the group:https://t.co/sPt4vW4PDj pic.twitter.com/sMQKuwcGUd

— Leopeva64 (@Leopeva64) March 30, 2024