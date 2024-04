Apple připravuje velikou aktualizaci aplikace Kalkulačka pro macOS

Zdroj: Dotekomanie.cz

Na konferenci WWDC 2024 by měla společnost Apple představit novou verzi aplikace kalkulačky, která by měla přinést velké. Podle informací od AppleInsider by kalkulačka měla projít rozsáhlými aktualizacemi, které ji transformují do hybridní aplikace schopné nejenom provádět základní výpočty, ale také sloužit jako nástroj pro psaní poznámek a pro převod měn.

Kalkulačka pro macOS by měla projít výraznými změnami

Jednou z hlavních změn by měla být úprava designu kalkulačky, která nahradí klasická políčka s čísly za kulatá. Uživatelé budou mít také možnost měnit velikost kalkulačky, přičemž její tvar a styl se budou dynamicky upravovat podle velikosti obrazovky. Nová verze kalkulačky také přinese nový pás s historií, který zobrazí předchozí výpočty a usnadní uživatelům sledování trendů a práci s větším množstvím dat.

Integrace s aplikací Poznámky umožní snadnější vytváření poznámek s matematickými výrazy a využití výpočtů přímo v textu. Dále se také očekává, že nová kalkulačka bude mít integrovaný nástroj pro převod měn, který uživatelům usnadní práci s čísly v různých měnách.

Všechny tyto nové funkce a aktualizace se očekávají být součástí aktualizací iOS 18 a macOS 15, které budou představeny na konferenci Apple World Wide Developers‘ Conference v červnu tohoto roku. Tato aktualizace by mohla kalkulačku Apple definovat jako moderní a inovativní nástroj pro všechny uživatele systému macOS.

