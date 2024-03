Zdroj: Wiko

Wiko Hi Enjoy 70 Pro 5G aneb jak Huawei obchází sankce

O značce Wiko jste možná ani neslyšeli, tedy v kategorii smartphonů. Jde spíše o menšího výrobce, který se zatím prosazuje na asijských trzích. I tak asi bude hrát trochu větší roli. Hodně vysvětluje jejich nejnovější mobil Wiko Hi Enjoy 70 Pro 5G.

Wiko Hi Enjoy 70 Pro 5G

I přes krkolomný název vám může být mobil povědomý, pokud sledujete aktivně snažení výrobců. Více může napovědět samotný operační systém HarmonyOS. Právě ten vyvíjí společnost Huawei. Ve skutečnosti je Wiko Hi Enjoy 70 Pro 5G určitou verzí modelu Huawei 12i, jen byl vyměněn procesor a je integrována přímá podpora pro 5G sítě.

Právě původní model nemůže nabídnout 5G, pakliže je nabízen mimo území Číny. Huawei tak v zásadě obchází sankce. Zřejmě mobil vyrábí, ale následně je prezentován pod jinou značkou s trochu odlišnou výbavou. I tak je použit specifický operační systém.

Není to poprvé, co Wiko takto uvedlo nějaký mobil od Huawei, ale tentokrát je provázanost zřejmější. Navíc je samotné označení HarmonyOS uvedeno na mobilu. Wiko Hi Enjoy 70 Pro 5G má nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 5 900 Kč bez daně a poplatků. Je tak možné, že Huawei více využije Wiko a nabídne mobily ve světě.

Specifikace

displej: 6.7 palců, 2388 × 1080, IPS, 90 Hz

procesor: Dimensity 700

RAM: 8 GB

úložiště: 128 GB

Harmony OS 4.0

Dual SIM

Foťáky: zadní – 50 MPx AI foťák přední – 8 MPx

čtečka otisků prstů

USB Type-C Audio

5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2 LE, NFC, GPS

rozměry: 163,3 x 74,7 x 8.4 mm; 199 gramů

baterie: 5000 mAh + 40 W

