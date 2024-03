Vivo připravuje nového 5G zástupce T3

Zdroj: Vivo

Loňský model T2 5G od společnosti Vivo pomalu dojíždí do svého konce, protože nový únik se právě postaral o první várku informací kolem nástupce s názvem T3 5G. Čínský producent by měl telefon směrovat do segmentu střední třídy, kde bude poměrně silnou konkurencí pro ostatní zástupce. Tomu zřejmě přispěje také prodejní cena očekávaná na nízké hranici.

Konkurence, třes se!

V seznamu specifikací by se mohl objevit 6,67palcový AMOLED displej s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Proděravěný otvor nahoře uprostřed nejspíš zabere slušná 16megapixelová selfie kamerka. Hlavní výkon zajistí čip Dimensity 7200 od MediaTeku, 8GB operační paměť RAM (+ 8 GB virtuálně) nebo dvě různé velikosti interního úložiště (128/256 GB). Přitom nemá chybět ani slot pro paměťovou microSD kartu (max. 1 TB).

Vzadu asi budou k dispozici tři objektivy fotoaparátu s hlavním 50MPx snímačem IMX882 od Sony a článek baterie s kapacitou 5 000 mAh, který nabídne technologii rychlého 44W nabíjení. Nekompletní výpis uzavírá duální stereo reproduktory, certifikace odolnosti IP54 a minimálně dvě barevné verze – Cosmic Blue, Crystal Flake. Nakonec se spekuluje nad velmi lákavou cenovkou v přepočtu 5 598 Kč.

