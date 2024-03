Nový Chrome vychází pro Windows s ARM procesory

Zdroj: Dotekomanie.cz

Webový prohlížeč Chrome je k dispozici na mnoha platformách, ale jedna stála tak trochu stranou. Konkrétně myslíme počítače se systémem Windows a s procesory založené na ARM architektuře. Nejde o to, že by nebyl Chrome k dispozici, jen nebyl optimalizován pro takovou sestavu. To se nyní ale mění.

Chrome pro Windows a ARM

Google oznámil, že právě tento týden vychází zcela nová verze webového prohlížeče Chrome pro Windows s ARM procesory. Do této chvíle se jednalo spíše o takový hybrid, respektive se jednalo o x86 verzi doplněnou o emulaci, aby mohla tato běžná verze běžet na ARM počítačích s Windows.

Společnost není moc konkrétní, co se týče technických detailů, ale vypadá to, že nebude stačit aktualizovat současnou verzi. Bude nutné provést novou instalaci s novou verzí. Naštěstí díky synchronizaci přes Google účet se nebude jednat o komplikovanou situaci. Google slibuje lepší výkon a efektivnější práci, což by mělo mít dopad i na spotřebu energie. Těžit tedy mohou zejména majitelé notebooků a některých tabletů.

Nový Chrome je více optimalizován pro nadcházející procesory Snapdragon X Elite a Windows 11. Novou verzi získáte na oficiálních stránkách Chromu.

