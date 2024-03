Novinka Vivo Y03 je sice levná, ale láká na IP54

Zdroj: Vivo

Nedávno jsme se dočkali několika zajímavých mobilů od značky Vivo a nyní zde máme velmi základní mobil s nízkou cenou, i tak má některé vlastnosti zajímavé.

Vivo V30 Pro je novinka se čtyřmi 50MPx foťáky

Vivo Y03

Vivo s touto novinkou míří do nejnižší kategorie. Ostatně základní verze vychází v přepočtu na necelé dva tisíce korun. Je tak jasné, že nelze očekávat dobré specifikace. Například displej má jen HD+ rozlišení, ale na druhou stranu má aspoň 90Hz obnovovací frekvenci. Bohužel výrobce použil zastaralé technologie v oblasti operační paměti a úložiště. Je to ale daň za nízkou cenu.

Oficiální stránky například nemluví nic o čtečce otisků prstů. Co se týče fotografické výbavy, tak je velmi slabá. Na zadní straně hraje hlavní roli 13MPx foťák, kterému sekunduje snímač s rozlišením QVGA. Je tak jasné, že slouží jen na dodatečné získávání informací o obrazu.

Co ale potěší, je samotná certifikace IP54, což znamená, že v podstatě odolá například v dešti, teoreticky i na pláži, ale na ponoření do vody to není. Je ale otázkou, kdy se novinka objeví v Evropě.

Specifikace

displej: 6,56 palců, 1612 x 720 pixelů (HD+), LCD, 90 Hz

procesor: Helio G85

RAM: 4 GB LPDDR4X

úložiště: 64/128 GB eMMC 5.1 + microSD

Android 14 + FuntouchOS 14

Foťáky: zadní – 13 MPx QVGA přední – 5 MPx

IP54

LTE, WiFi 5, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS

rozměry: 163,63 x 75,58 x 8,39 mm; 185 gramů

baterie: 5000 mAh + 15W

