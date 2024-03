Nothing Phone (2a) – první dojmy, cena, specifikace [video]

Nothing Phone (2a); zdroj: Dotekománie

Britská společnost Nothing je na trhu stále poměrně nováček a po loňském modelu vyšší střední třídy Nothing Phone (2) chce nyní navázat spíš na úspěch jejich prvního modelu. Nový Nothing Phone (2a) je totiž opět model střední třídy a my ho právě začínáme testovat. Jaký je?

Nothing Phone (2a) představen, cena začíná na 7 999 Kč

První dojmy Nothing Phone (2a)

Nový Nothing Phone (2a) bude zatím historicky nejlevnější telefon výrobce, je postaven ještě o kousek níže než první model s cenovkou od 8 tisíc korun. Zmiňuje tu hned na začátku, protože konstrukce je nově plastová. To je za mě škoda, na druhou stranu právě v této cenové hladině jsou skoro všechny mobily plastové a za hliník si musíte připlatit. Novinka je díky tomu aspoň lehčí, avšak nepůsobí tak prémiově jako první model.

Na zádech už není žádná velká diskotéka. Nově jsou tu jen decentní tři linie LED pásků, přičemž ikonický průhledný zadní panel zůstal zachován. Menší množství diod pak logicky také méně svítí. Nevidím to ale jako nějaký velký nedostatek, méně je občas více a alespoň budete vědět co přesně jednotlivé svítící čáry znamenají.

Fotoaparát se nově přesunul doprostřed, díky čemuž je telefon při položení na stůl stabilnější. Osobně tento krok chválím, vypadá to zase o něco originálněji. Zmínit pak musím také fakt, že je to velký telefon, úhlopříčka nabízí 6,7 palce. Displej vypadá na první pohled skvěle, jedná se o 120Hz AMOLED s jasem až 1300 nitů. Rámečky kolem něj jsou symetrické, což moc chválím a dokonce jsou tenčí než u Nothing Phone (2).

Běžná výbava je pak velice solidní – máme tu stereo reproduktory, procesor Dimensity 7200 Pro, 5000mAh baterii, dva 50MPx fotoaparáty a odolnost IP54.

Jako obvykle u produktů Nothing nás zaujalo také pěkné originální balení v opravdu velmi kompaktní krabičce. Ta nám k testování dokonce dorazila jen v obálce. Každopádně v balení máme samotný telefon, USB-C kabel v designu Nothingu, originální sponku na SIM karty a nezbytné manuály. Celé rozbalení si pak můžete pustit na videu níže.

Nothing Phone (2a) bude k dispozici v černé a bílé variantě a koupit si ho budete moci od úterý 12. března. Ceny jsou pak nastaveny velice rozumně:

8 GB/128 GB – 7 999 Kč

12 GB/256 GB – 8 999 Kč

Video

Specifikace Nothing Phone (2a)

displej: 6,7 palců, 2412 x 1084 pixelů, AMOLED, 30-120 Hz, až 1300 nitů

procesor: Dimensity 7200 Pro (až 2,8 GHz)

RAM: 8/12 B

úložiště: 128/256 GB

Dual SIM

Android 14 + Nothing OS 2.5

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 50 MPx, 114° přední – 32 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

IP54

stereo

5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS: (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I), GALILEO (E1), QZSS (L1)

rozměry: 161,74 x 76,32 x 8,55 mm; 190 gramů

baterie: 5000 mAh + 45W

