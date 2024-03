(Ne)funguje Facebook, Instagram a Threads [aktualizováno]

Nestává se moc často, aby Meta čelila nějakému většímu výpadku. Sem tam se objeví nějaké problémy, ale nyní zde máme rozsáhlý výpadek, který se začal šířit už v 16:00 našeho času.

V tuto chvíli Meta nevydala zatím jakékoliv prohlášení, ale nedostupnost je hlášena na webu i v mobilních aplikací služeb Facebook, Instagram a Threads. Uživatelé hlásí komplikace nejen v USA a v Evropě. Něco podobného se naposledy stalo v roce 2021 a nyní zde máme opakování.

U některých služeb jste automaticky odhlášeni, jiné naopak hlásí nedostupnost nebo nějaký problém, jak jde například vidět u Instagramu. Ani se nelze přihlásit. Jakmile budou známé další informace, aktualizujeme článek.

K aktuální situaci se již vyjádřil zástupce společnosti Meta, ale jen uvedl, že se daným problémem zabývají. Neuvedl ale jakékoliv podrobnosti.

We're aware people are having trouble accessing our services. We are working on this now.

Postupně jednotlivé služby začínají nabíhat, což může trvat i několik hodin. Je tak možné, že se budete setkávat s nějakými komplikacemi.

Nyní by měly být všechny komplikace opraveny. Zástupce společnosti Meta jen uvedl, že se jednalo o technické problémy, ale není nijak konkrétní.

Earlier today, a technical issue caused people to have difficulty accessing some of our services. We resolved the issue as quickly as possible for everyone who was impacted, and we apologize for any inconvenience. https://t.co/ybyyAZNAMn

— Andy Stone (@andymstone) March 5, 2024