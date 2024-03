Zdroj: Dotekomanie.cz

Na společnost Huawei byly uvaleny nejrůznější sankce, což mělo dopad na postavení této firmy nejen na trhu se smartphony. Huawei musel změnit mnohé, jelikož nemůže nechat své mobily certifikovat Googlem, ani nemůže používat některé technologie. Po nějakou dobu ani Huawei neměl mobil s podporou mobilních sítí páté generace, ale to se v poslední době trochu změnilo. Jak to ale vypadá, USA začíná prošetřovat aktuální situaci.

Kirin v ohrožení

Huawei byl a stále je jednou z mála společností, která má vlastní procesory, v tomto případě se bavíme o modelech Kirin. O výrobu se starala společnost TSMC, ale s tou byly vztahy přerušeny právě kvůli sankcím. Tuto roli přejal výrobce Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) z Číny.

Aktuálně se má starat o produkování modelů Kirin 9000S, ale právě kolem nich je poměrně hodně otázek. Ani odborníci přesně neví, jaké technologie byly použity pro výrobu. Huawei navíc ani neuveřejňuje nějaké podrobnosti, takže se dozvídáme jen o drobnostech, případně jsou k dispozici informace z analýz.

Vzniklo tedy hodně otázek, co se používá pro výrobu. Nyní ISA zahájilo vyšetřování právě kolem těchto procesorů a zejména pak kolem firmy SMIC. Je zde možnost, že došlo k porušení sankcí. Je ale otázkou, co se vlastně stane, pakliže se informace potvrdí. SMIC je čínská společnost, takže nepředpokládáme, že by by zde byl nějaký velký trest, který by postihl tuto firmu. Na druhou stranu mohou být postiženi dodavatelé pro tuto firmu, což by mělo větší dopad na celé fungování.

USA současně zvažuje umístit na černou listinu další čínské společnosti, jako třeba Qingdao Sien, SwaySure, Shenzhen Pensun Technology a ChangXin Memory Technologies (CXMT). To by mohlo mít další dopad na Huawei a další firmy v Číně.

Zdroje: gsmarena.com, gsmarena.com



Domů Články Huawei to bude mít asi ještě těžší, SMIC pod drobnohledem

Předchozí článek Fotomobily mají nového krále. V Česku ho koupíte o 7 tisíc levněji [komerční článek] Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama