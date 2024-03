Aplikace Google Telefon testuje zobrazování WhastApp hovorů a jednu novinku navíc

Zdroj: Dotekomanie.cz

Aplikace Google Telefon není dostupná na každém zařízení. Někteří výrobci raději do mobilů integrují svou vlastní. I tak někteří výrobci zbytečně nepracují duplicitní aplikaci a používají tu od Googlu. V tuto chvíli se testují dvě novinky, přičemž jednu z nich ocení uživatelé komunikační služby WhatsApp.

Lepší spolupráce?

Přímo aplikace Google Telefon začala některým uživatelům zobrazovat hovory uskutečněné přes WhastApp, jak jde vidět níže. Zatím ale jen víme o možnosti zobrazení v rámci historie, ale že by přímo aplikace Google Telefon umožňovala uskutečňovat hovory na WhatsApp platformě, není jasné. Možná se to ale připravuje.

Další novinka se soustřeďuje na možnosti přepnutí běžného hovoru do video hovoru. V tomto případě se nabídne malé tlačítko na obrazovce, přičemž po stisknutí se vytvoří video hovor přes službu Meet. Nabídne se možnost pozvání do Meet, kde by se následně pokračovalo, což by znamenalo, že původní hovor bude ukončen a plynule se přejde do Meet.

Zatím se ale nabízí jen omezenému počtu uživatelů a bude zde asi několik podmínek. U konkrétního kontaktu asi bude muset být i e-mailová adresa od Googlu, aby došlo ke spárování, ale je to jen náš odhad. V tuto chvíli si ale budeme muset počkat, až skončí testování a Google představí novinku pro všechny.

