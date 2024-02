Xiaomi 14 – první dojmy, cena, specifikace

Xiaomi 14; zdroj: Dotekománie

Xiaomi oficiálně uvedlo řadu Xiaomi 14 pro evropský trh. K nám zavítá model Xiaomi 14 a Xiaomi 14 Ultra. Zatímco druhý zmíněný model je celkem novinka i z pohledu čínského trhu (představen tam byl teprve tento týden), Xiaomi 14 už spatřilo světla světa o nějaký ten měsíc dříve. Do redakce na test se nám tak dostal právě již tento základní menší model. Pojďme se podívat, co přináší.

Testujeme Xiaomi 14

Xiaomi 14 přímo navazuje na design loňského Xiaomi 13 a žádnou velkou revoluci nepřináší. Ta totiž ani není potřeba, telefon stále působí velice moderně s plochými ocelovými boky a tenkými rámečky kolem displeje. Zadní modul fotoaparátu je na první pohled také stejný, má však navíc takový vroubkovaný schůdek.

Inovací prošly barevné varianty. Místo loňské světle zelené tu máme nově o něco tmavší odstín, jak můžete vidět na snímcích v článku. K dispozici budou ale také bílá a černá.

Do ruky padne novinka skvěle, je totiž s úhlopříčkou 6,36 palce poměrně kompaktní. Displej má o něco vyšší rozlišení 2670 x 1200 pixelů a maximální jas 3000 nitů. Nabízí pak variabilní frekvenci od 1 do 120 Hz LTPO.

Uvnitř tepe Snapdragon 8 Gen 3 a máme tu například podporu pro nový standard WiFi 7.

Operačním systémem je HyperOS s integrovanou umělou inteligencí s Androidem 14 v pozadí. Systém jsme zatím nijak do hloubky nezkoumali, nicméně na první pohled vypadá téměř stejně jako MIUI 14. Výrobce pak slibuje 4 velké aktualizace a 5 let bezpečnostních. Viděli jsme už lepší podporu, ale stále je to poměrně přijatelné.

Baterka má 4610 mAh a nabíjet můžete až výkonem 90 W drátově, přičemž adaptér je v balení. V krabičce pak naleznete také černý silikonový obal, který je velmi líbivý a konečně tu není ten průhledný silikon.

Fotoaparáty jsou na zádech stále tři a všechny nabízejí 50 MPx – hlavní snímač, ultra širokoúhlý snímač a teleobjektiv s ohniskem 75 mm. Ten navíc letos umí nově ostřit už od 10 cm, takže podporuje tzv. makro fotografii. To se mi vloni u Xiaomi 13 Pro moc líbilo.

Cena Xiaomi 14

Cenovka základního Xiaomi 14 nebude vůbec špatná. Varianta s 12 GB RAM a 256GB úložištěm bude stát 21 990 Kč, v případě dvojnásobného úložiště si připlatíte 2,5 tisíce korun. Do 18.března však tuto vyšší verzi můžete mít za cenu té nižší. A za recenzi pak dostanete ještě navíc Smart Band 8 Pro nebo Redmi Buds 5 Pro.

Specifikace Xiaomi 14

displej: 6,36 palců, 2670 x 1200 pixelů (1,5K), OLED, LTPO, 1-120 Hz, až 3000 nitů

procesor: Snapdragon 8 Gen 3

RAM: až 16 GB LPDDR5X

úložiště: až 1 TB UFS 4.0

Android 14 + HyperOS

Foťáky: zadní – 50 MPx, f/1.6, OIS, 1/1,31″ 50 MPx, 3,2x zoom, OIS 50 MPx, ultra širokoúhlý přední – ?

čtečka otisků prstů v displeji

stereo

IP68

5G, USB 3.2 Gen 1, NFC

rozměry: 152,8 x 71,5 x 8,2 mm; 193 gramů

baterie: 4610 mAh + 90 W USB C, 50 W bezdrátově

Předchozí článek Xiaomi 14 se v prvních dnech extrémně vyplatí. Vyjde až o 4 tisíce levněji a dostanete k němu super dárky [komerční článek] Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama