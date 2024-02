Lenovo chystá notebook s transparentním displejem

Zdroj: @evleaks

Už na veletrhu CES v Las Vegas se některé společnosti pochlubily televizemi, respektive velkými transparentními displeji. Není to poprvé, co jsme viděli takovou technologii, ale nyní se dostává do popředí. Už i v mobilních telefonech si s tímto konceptem pohrávala společnost Sony, ale nikam to nevedlo, ostatně se nejednalo ani o smartphone. Nyní ale Lenovo chystá notebook s takovou technologií.

Průhledný displej

Lenovo plánuje na blížícím se veletrhu MWC ukázat právě notebook s průhledným displejem, jak jde vidět na všech obrázcích v článku. Samotná klávesnice bude také dotyková. Dá se říci, že celý notebook se bude skládat z průhledného OLED panelu a skleněné plochy, která bude nahrazovat běžnou fyzickou klávesnici.

Očekáváme, že se bude jednat spíše o prototyp nebo ukázku toho, co je možné vytvořit. Zatím nemáme k dispozici jakékoliv specifikace, ale je jasné, že hodnota takového zařízení nebude nejmenší.

Navíc je důležité i to, jak Lenovo představí novinku a jak obhájí použití průhledného displeje. Výrobce bude muset nabídnout relevantní scénáře použití a proč se jedná o dobrou technologii. Je zde ale i možnost, že se bude jednat jen o demonstraci a praktické využití si tento koncept nenajde. Navíc o úspěchu rozhodnou sami případní zájemci.

Zdroje: windowsreport.com, gsmarena.com

