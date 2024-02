Lamax HighComfort ANC: cena do 2 000 Kč, plechové ANC a vynikající výdrž baterie [recenze]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Over head. Sluchátka, která posledních letech nabývají na popularitě. A není se čemu divit. Instagram je plný krátkých videí z posiloven, kde lidé mají hlavně over head sluchátka. Je to trend pro určitou skupinu lidí. A pravděpodobně pro ně bude naše recenze. Do redakce nám dorazila sluchátka Lamax HighComfort ANC.

Na trhu dominují značky jako Sony, Apple nebo Bang & Olufsen. Má Lamax vůbec šanci na úspěch a má význam dávat jeho modelu HighComfort ANC nějaký prostor? To si v této recenzi zodpovíme, a nejen to.

Lamax HighComfort ANC: Balení

My víme, balení je část recenze, která není tolik zajímavá. Dáváme jí však význam, protože právě celé balení dodává produktu na vážnosti. Krabice doprovází tradiční tyrkysová barva, která je pro Lamax naprosto typická. Přední strana vyobrazuje sluchátka, zadní pak vyzdvihuje hlavní funkcionality.

Berme v potaz, že se jedná o levná sluchátka. Přesto balení nabídne USB-C kabel, 3.5mm jack konektor, různé papírové návody a dokonce i pevné pouzdro na zip. A to není zvykem. Tohle udělalo dobrý dojem. Pouzdro sice není extra bytelné, vnitřek třeba není měkčený, ale na běžné přenášení velmi dostačující. Troufám si však tvrdit, že pouzdro je spíše na efekt, než že by mělo být extra efektní. To je vše, co krabice / balení nabízí.

Lamax HighComfort ANC: Konstrukce a zpracování

Můj úhel pohledu je, že od sluchátek nelze očekávat špičkové provedení nebo prémiové materiály. To je daň za cenovou kategorii. Přestože zde převažuje plast, neznamená to, že by vás to mělo pohoršovat. Hned vysvětlím.

Lamax HighComfort ANC poskytují pohodlí i během dlouhodobého nošení. Může za to typologie. Obecně sluchátka dělíme podle způsobu usazení na ucho/do ucha na circumaurální, supraaurální a intraaurální. V tomto případě se bavíme o circumaurální typologii.

Náušníky vás budou bavit, jsou totiž dostatečně velké a mají v sobě ukrytý 40mm měnič. Zajímá-li vás vnitřní hloubka náušníků, může vás zklamat fakt, že polstrované stěny se dotýkají přímo uší. Přesto si troufám tvrdit, že jsou relativně měkké a mají dostatečnou tloušťku. Pokud nosíte brýle, bude vás po dvou hodinách tlačit jejich nožičky. Takže v tomto případě není komfort dostačující, jak bych si představoval. Abych byl ale fér, tohle je problém většiny over head produktů.

Most, který propojuje oba náušníky, je pokryt koženkou a samotné polstrování není v mých očích natolik plné. Na druhou stranu působí dostatečně pevně. Doporučuji si dvakrát rozmyslet, jestli je tohle pro vás rozhodující faktor. Můžete být pak zklamáni, protože jste měli jiná očekávání v oblasti pohodlí.

K perfektnímu usazení na hlavu pomáhá řada možnosti, jak si sluchátka přizpůsobit. Můžete si přizpůsobit zmíněný most, pro skladnost přijdou vhod otočné čepy, na kterých jsou umístěné samotné náušníky. Nebo se hodí pro případ, že sluchátka chcete mít na krku, náušníky vám pak budou směřovat vyloženě k tělu celou svou plochou.

Sluchátka mají výbornou vlastnost v tom, že nemusíte mít po ruce neustále telefon pro regulaci hlasitosti nebo přeskakování skladeb. Oba náušníky poskytují hardwarové prvky. Levá strana má zdířku pro 3,5mm jack konektor a tlačítko ANC s diodou. Pravá pak poskytuje zbytek, tzn. USB-C konektor, diodu pro stav zapnutí, párování a baterii. Tři tlačítka dokáží regulovat hlasitost a přeskakovat skladby. Jedno z nich slouží pro zapnutí párování se zařízením.

Mohu se s ostatními recenzenty shodnout v tom, že tlačítka jsou po stisknutí výrazná, tedy hlasitá. To není příjemná vlastnost. Otázkou je, jak často hodláte tlačítka využívat. Já je vůbec nepoužívám. Lehce ujetě působí zvuky, které se rozezní vždy při zapínání sluchátek, přechodu do různých režimů a pro vypnutí mají také svůj vlastní zvuk. Nelíbí se mi to.

Zvuk

Přítomnost ANC je dnes už „must-have“. Takže neberu kladem, že tu ANC máme. Beru to jako standard. Naopak kvituji přítomnost Bluetooth 5.1, kodeky aptX HD, AAC i SBC nebo 3,5mm jack konektor. Nevím, kdo dnes konektor využije, ale jsem stará škola – mám rád, když je over head sluchátka poskytují.

Nemáme sice žádné prostředky pro detailní test zvuku, nicméně výrobce uvádí rozsah 20 Hz až 20 kHz. Ale jak všichni víme, důležité jsou jiné aspekty, třeba dynamika nebo tonalita. Jak to tedy s tím zatraceným zvukem je?

Zcela subjektivně, důstojně až dobře. Nemám z nich dojem, že by poskytovala zkreslený zvuk nebo jinak nepříjemný projev. Zajímavě se projevují i ve výškách, zvuk tady příliš nevyskakuje z řady. Dokážu se shodnout s ostatními, že rocková hudba zní zvláštně, především bicí soustavy. Jsou velmi utopené v basích. Obecně zvuk není samozřejmě Hi-Fi, ale zní dobře třeba při poslechu podcastů. Středové výšky působí zbarveným dojmem, žánry jako je jazz si moc nevychutnáte. Basy jsou naopak rozmanité, dokáží zaujmout a přitom nijak netrhají uši. Upozorňuji ale, že náročné uživatele neuspokojí.

Při aktivním ANC se zvuk projevuje typickým plechovějším dojmem, to jsem ale přeci u levných sluchátek očekávali. U prémiových modelů by se ale toto neprojevilo. Výrobce mimochodem udává ztišení okolí kolem 30 dB.

Celkově jsou ale sluchátka poslechová, pro běžný poslech dostačují. Představuji si, že lidé s nimi budou spíše cestovat nebo je budou mít v kanceláři, než že by očekávali hodinový relax na gauči.

Výdrž

Co sluchátka zvládají perfektně je výdrž na jedno nabití. Jako kdyby tady výdrž měla vlastní disciplínu. Baterie je velká, má 1050 mAh. Bez ANC se klidně dostanete na 50 hodin, s ANC až na 25 hodin. Troufám si tvrdit, že toto jsou hodnoty, kterých během používání skutečně dosáhnete. Za celou dobu testování jsem sluchátka dobíjel dvakrát. Velmi, velmi dobré!

Závěr

Podle mého názoru jsou sluchátka vhodná opravdu pro cestování, jak jsem ostatně zmínil už výše. Za necelé dva tisíce korun jde o velmi zajímavý kousek. Sice nenabídne dokonalý zvuk, jako třeba Bang & Olufsen, uspokojí ale většinu nenáročných uživatelů. Navíc baterie je velmi dobrá. A pokud chodíte do posilovny, sluchátka vám budou prostě dostačovat. Navíc se nemusíte tolik bát, že byste si je náhodou rozbili tím, že by vám vypadla z hlavy a vy na ně omylem poslali činku. Nejsou drahá. Cenově se sluchátka prodávají do 2 000 Kč.

Klady:

Příznivá cena

Dlouhá výdrž baterie

Součástí balení je pouzdro

Zápory:

Plechový dojem při ANC

Po delší době problém s nožičky u dioptrických brýlí

Most mezi měniči není příliš pohodlný



