Končí Gmail v základním HTML zobrazení, ale služba se neruší

V tomto týdnu se na sociálních sítích začala šířit menší panika kolem konce služby Gmail, ale není to pravda, jak ostatně vyvrátil sám Google. Někteří totiž reagovali jen na prvotní informaci bez toho, aniž by si přečetli celý kontext. Současná verze Gmailu zůstává, jen končí je základní verze.

Samotnou službu, respektive webovou verzi asi zná kdejaký uživatel. Google na ni postupně pracuje a přidává funkce. Současně ale existuje Gmail v základním HTML zobrazení, což je varianta, která je méně náročná na prostředky počítače i samotného připojení. Navíc funguje na velmi starých systémech a webových prohlížečích. Tato varianta ale končí.

Dnes se s ní jen tak nesetkáte, ale možná jste měli v minulosti možnost se k ní dostat, když jste měli například nestabilní připojení k internetu. Jen pro oživení paměti přikládáme současnou podobu základní HTML verze. Právě tato varianta nebude dostupná od února.

Bohužel tato zpráva je asi zdrojem hoaxu, který se začal šířit internetem, respektive mnoho lidí sdílelo jen obrázek o konci služby, přičemž chyběl aspoň zdroj této informace. I tentokrát platí, že je lepší si ověřit informace.

Gmail is here to stay.

— Gmail (@gmail) February 22, 2024