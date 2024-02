Huawei upřednostní AI čipy před mobilními procesory

Zdroj: Gizchina

Huawei po několika letech nabírá dech, co se týče mobilního průmyslu, ale nikdy se nevrátí na původní výslunní, ne se současnými sankcemi. I tak má na domácí půdě celkem úctyhodný podíl a v podstatě se mobilům této značky daří. I tak Huawei má komplikace, co se týče výroby procesorů, a to i ve vlastních závodech. Sankce znemožňují používat moderní technologie. Nyní Huawei zřejmě upozadí samotné mobily.

AI má přednost

Huawei patří mezi obrovské čínské společnosti a kromě mobilů vyrábí mnoho techniky. V poslední době se společnosti daří i v oblasti AI, tedy umělé inteligence. Respektive roste zájem po AI čipu nazvaném Ascend 910B. Ten je využíván pro trénování modelů. Na trhu existuje konkurence, ale samotné dodávky byly omezeny do Číny, proto Huawei chce využít příležitosti.

Nebude to ale zadarmo. Ascend 910B je produkován v jedné továrně, kde se také vyrábí procesory pro smartphony Mate 60. Těm se v Číně daří a zřejmě i tak dojde na omezení výroby. Zdroje uvádí, že Huawei nyní dá přednost AI čipům, jelikož je o ně velký zájem. Samozřejmě je na místě otázka, jestli k tomuto rozhodnutí došlo na základě ekonomických faktorů, nebo z popudu ze strany vlády.

I tak se jedná o ukázku schopností Huawei. Společnost nemá kapacitu na pokrývání všeho a je nucena omezovat v některých oblastech výrobu, aby mohla pokrýt poptávku. Jak dlouho bude omezena výroba procesorů pro mobily, není jasné. Na druhou stranu se k nám dostávají informace, že Huawei bude ještě více oslabovat své působení na trhu s mobily ve světě a bude se soustřeďovat zejména na nositelnou elektroniku.

