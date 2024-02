iPhone 15 Pro; zdroj: Dotekománie

Generativní umělá inteligence AI by mohla být součástí již letošních iPhonů 16

Umělá inteligence je dnes již prakticky nedílnou součástí všeho, na co si jen vzpomeneme. Tento trend jde prudce kupředu a do svých produktů ho implementují prakticky všichni významní technologičtí hráči na trhu. Za pár let se bude jednat o standard, který již budeme vnímat jako zcela běžnou součást našeho moderního života.

Apple by letos mohl přinést AI ve svých produktech

Vedle Googlu a Microsoftu, kteří pojali otázku implementace AI do svých produktů opravdu vážně, ani Apple nechce zůstat pozadu. Na našem webu jsme vás již v několika článcích informovali o krocích, které Apple v této oblasti podniká. Šéf společnosti Apple – Tim Cook se v rámci prezentování finančních výsledků společnosti sdělil, že na generativní umělou inteligenci dojde řeč během tohoto roku. Lze tedy očekávat, že implementace AI bude zmíněna na konferenci WWDC a dle očekávání by měla AI debutovat letos v září v nových iPhonech 16.

„Co se týče generativní umělé inteligence, na kterou se asi zaměřujete, máme za sebou spoustu interní práce, jak jsem již zmínil. Náš modus operandi, chcete-li, vždycky spočíval v tom, že jsme dělali práci a pak o ní mluvili. A tak se toho budeme držet i v tomto případě. Ale máme několik věcí, na které se neuvěřitelně těšíme a o kterých budeme mluvit ještě letos,“ sdělil šéf Applu Tim Cook.

Již kód v připravované aktualizaci iOS 17.4 naznačuje, že by asistentka Siri měla používat umělou inteligenci pro chytré odpovědi ve Zprávách. Umělá inteligence by ale měla prostoupit například i do aplikací, jako jsou Apple Music, Pages, nebo Keynote.

