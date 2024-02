Zdroj: Dotekomanie.cz

Do Google Map konečně míří vylepšený přehled při navigování

Některé novinky přichází se značným zpožděním, případně ani nedojde na nějaké velké ohlášení. Bonusem může být i to, že je máte v mobilu, ale nejsou v základu aktivní, přičemž aplikace o nich neinformuje. To je i případě funkce Glanceable directions while navigating, ale máme dobrou zprávu, již je k dispozici. V češtině se jmenuje Přehledné trasy při navigování.

Přehledné trasy při navigování

S největší pravděpodobností máte novinku již ve své aplikaci na mobilu, ale musíte jít do nastavení Google Map a následně do sekce Nastavení navigace. V dolní části se nachází Přehledné trasy při navigování. Zde stačí jen aktivovat funkci.

V samotné navigaci jste informováni o aktivní funkci, přičemž dojde i ke změně samotného ukazatele. V tomto případě ale nečekejte nějaké dramatické změny v designu navigace. Funkce je postavena na předávání aktuálnějších informacích o samotné navigaci. V reálném čase se aktualizuje například doba příjezdu, ale také se informace propíší i na uzamknutou obrazovku. Současně Google uvádí, že taková data se také budou shromažďovat pro vylepšení přesnosti.

Nejde o nějakou klíčovou funkcionalitu, ale spíše o přesnější a informativnější navigování. V základu je na mobilech deaktivované a aplikace vás na novinku ani neupozorní, ale může se jednat o kýžené vylepšení u nejednoho uživatele.

