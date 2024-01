Soutěž: Nový Samsung přichází, vyhrajte ho hned po premiéře [komerční článek]

Nový Samsung přichází! A tři z vás teď mají šanci ho krátce po premiéře vyhrát. Mobil Pohotovost spouští speciální soutěž o 3x nový Samsung, jehož odhalení proběhne už ve středu 17. ledna v 19:00 na Galaxy Unpacked.

Soutěž

Zapojení do soutěže je extrémně jednoduché. Stačí na stránce mp.cz/galaxyunpacked vyplnit kontaktní e-mail a zaregistrovat se tak k odběru novinek o rodině Samsung. Přihlásit se můžete kdykoli od 5. 1. do 17. 1. 2024 do 19:00. Vylosování výherců proběhne do týdne od skončení soutěže.

Šanci na výhru má skutečně každý, soutěží se rovnou o 3 kusy novinky Samsung. Výherci tak budou celkem tři, přičemž každý z nich bude mít nárok na jeden telefon. V případě, že by Samsung novinky z rodiny Galaxy nepředstavil, má soutěžící nárok vybrat si jakékoliv zařízení Samsung v prodejní ceně do 20 000 Kč.

Nový Samsung má přinést prémiové inovace a především zcela nový zážitek poháněný umělou inteligencí Galaxy AI. Premiéru novinek můžete sledovat živě v rámci Galaxy Unpacked ve středu 17. ledna od 19:00 na stránce mp.cz/galaxyunpacked, kam bude krátce před začátkem streamu přidáno video pro živé sledování události.



