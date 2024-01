Zdroj: Dotekomanie.cz

Podcastům se otevírá cesta na Youtube, i do Youtube Music

V poslední době jde vidět zvětšující se popularita formátu podcast, tedy mluveného slova, kde není nutné mít i video. Ostatně i na české scéně najdete mnoho kvalitních nebo zábavných podcastů. Google na to reagoval trochu zvláštně. V podstatě zrušil svou původní službu Google Podcasty, respektive bude ukončena, a všechny funkce míří do Youtube, a to i pro samotné tvůrce. Nyní jsme se dočkali podstatného rozšíření.

Cesta na Youtube

Samozřejmě existují podcasty na Youtube již delší dobu, ale ty původní, které jsou jen ve formě audia, zatím neměly jednoduchou cestu. Tvůrci v podstatě museli danou zvukovou stopu doplnit o video, jakékoliv, aby nový díl mohli vydat na Youtube. Tato platforma ale konečně podporuje automatické nahrávání epizod skrze RSS.

Jedná se o oblíbený formát sdílení obsahu, ostatně podcasty jsou na něm závislé, jelikož se přes něj dostávají jednotlivé epizody na platformy. Díky podpoře ze strany Youtube je proces jednodušší a tvůrci si nemusí lámat hlavu s vydáváním, není potřeba obsah doplňovat o video. Samotný proces je velmi jednoduchý, plně v češtině a vyžaduje u tvůrců jen ověření e-mailu.

Vzhledem k tomu, že i naše redakce má vlastní podcast PZL, tak jsme neváhali a využili nový nástroj od Youtube. Rovnou jsme nechali nahrát do jejich platformy všechny díly, co šly. Výsledkem je, že PZL je nově dostupný v plném rozsahu na Youtube a také Youtube Music.

