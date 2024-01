Kontakty na Androidu dostávájí integraci sdílení polohy z Google Map v reálném čase

Společnost Google neustále vylepšuje nejen svůj systém Android, ale také portfolio svých aplikací, které se snaží vzájemně propojovat aby spolu ještě lépe spolupracovaly. Jedním z nových vylepšení je integrace sdílení polohy v Google Mapách přímo v aplikaci Kontakty.

Uživatel @Nail_Sadykov na síti X sdílel příspěvek, ve kterém poukazuje na to, že se nově v aplikaci kontakty zobrazuje modul, který ukazuje kde se daný kontakt nachází v reálném čase. Pokud s vámi daný kontakt sdílí polohu v Google Mapách, nově ho můžete vidět i v kontaktech. Novinka se objevuje ve verzi aplikaci Kontakty Google s číslem sestavení 4.22.37.586680692.

New upcoming changes to the Google Contacts app: pic.twitter.com/9wB1jSgZ6i

— Наиль Садыков (@Nail_Sadykov) May 24, 2023