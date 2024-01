Je tu watchOS 10.3 i s novým ciferníkem

Zdroj: Apple

Minulý týden představila společnost Apple novou kolekci Black Unity 2024 pro hodinky Apple Watch. Ta obsahuje nový sportovní řemínek k hodinkám, ale také nový ciferník určený právě pro Apple Watch. Ten je nyní uživatelům k dispozici v rámci nejnovější aktualizace systému watchOS 10.3.

Marketing na plné obrátky

Podle Applu nový design představuje panafrikanismus, a symbolizuje prý harmonii několika generací, které spolupracují na nápravě nespravedlnosti. Provedení je ve formě analogového ciferníku zdobeného abstraktními květinami. Uživatelé si mohou vybrat buď styl s jednou květinou, nebo styl s kyticí. Pokud zvednete zápěstí s hodinkami, květiny rozkvetou.

Co se týče nového sportovního řemínku, ten je vyvedený v černé barvě s barvenými květy po celém pásku. Květiny jsou v červených, zelených a žlutých tónech. Podle Applu je díky speciálnímu výrobnímu procesu každý řemínek jedinečný. Posledním detailem je nápis „Pravda, Síla, Solidarita“ na zapínacím cvočku.

Tolik tedy k marketingové omáčce, na kterou jsme si už u Applu zvykli, a jsme vůči ní do značné míry imunní. Platí to alespoň pro mne, nicméně jako dlouholetý (více než 15 let) uživatel mnoha různých produktů od Apple můžu říct, že pokud mi je cupertinský gigant něčím opravdu protivný, tak to jsou právě takovéto „masírky“.

Důležité bezpečnostní záplaty

Pojďme se tedy podívat na to opravdu důležité, co watchOS 10.3. přináší, a to jsou opravy chyb a zejména důležité bezpečnostní aktualizace. Apple také slibuje vylepšení celkové stability systému. Nové funkce v této aktualizaci zahrnuty nejsou, jedná se tedy skutečně „jen“ o opravy; ovšem jelikož se jedná o opravy bezpečnostních chyb, určitě je doporučeno s aktualizací neotálet.

Nejnovější bezpečnostní aktualizaci watchOS 10.3 je možno nainstalovat buď prostřednictvím aplikace Watch v iPhonu, ale samozřejmě také přímo z hodinek samotných: Nastavení > Obecné > Aktualizace softwaru.

Důležitá připomínka: watchOS 10.3 vyžaduje hodinky Apple Watch Series 4 a novější. Na starší modely se vám tuto verzi nainstalovat nepovede.

A poznámka na závěr – jako obvykle současně přicházejí také analogické aktualizace systémů pro telefony a tablety z dílny Applu, nyní konkrétně iOS 17.3 a iPadOS 17.3. Ty přinášejí jak novou tapetu Unity Bloom, tak důležité bezpečnostní opravy chyb.

Zdroj: 9to5mac.com



