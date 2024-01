Instagram chystá novinky, pro Reels i pro profilovku

Zdroj: Dotekomanie.cz

Instagram je v konkurenčním boji se sociální sítí TikTok zejména v oblasti vertikálních kratších videí. I proto se zvyšuje počet funkcí a možností. Instagram nyní pracuje na jedné podstatné novince.

Reels s překladem

Pokud používáte Instagram, TikTok a také třeba Youtube zejména kvůli vertikálním videí, asi jste si všimli, že mnohá videa mají titulky s přepisem toho, co se ve videu říká. Mnohdy jde ale o vložené titulky do videa. Instagram má ale funkci zobrazování titulků, přičemž se pracuje na možnosti automatického překladu, což by samotné video zpřístupnilo svůj obsah dalším uživatelům z mnoha zemí.

Další vylepšení se chystá pro profilové fotografie na účtech. Někdy jsou příliš komplexní a jindy je na místě jen zvědavost. Získat větší rozlišení takového snímku není jednoduché a mnohdy je nutné použít nástroj třetí strany. Instagram ale asi přidá možnost přiblížení pomocí gesta pinch-to-zoom.

Podstatnější je ale funkce překladu. Tímto by Instagram získal výhodu, takže je na místě otázka, jestli něco podobného nezavede i konkurence. Dá se to předpokládat, ale zatím zde nemáme jakékoliv náznaky.

