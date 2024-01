Zdroj: Infinix

Infinix Smart 8 Plus nenabízí nic nového

Čtvrtý zástupce od čínské společnosti Infinix do série Smart 8 nenechal na sebe dlouho čekat a krátce po uvedení verze Pro je oficiálně oznámeno provedení s přídomkem Plus. Pokud někdo očekává velké změny, tak ani tentokrát se telefon nedočkal něčeho zajímavého. Model Smart 8 Plus bude nadále patřit spíše mezi podprůměrná zařízení.

Nuda a šeď

V samotném úvodu můžeme zmínit všechny rozlišení oproti poslední variantě Pro, jelikož jich není zrovna moc. Přírůstek si vysloužil přesněji pouze tři rozdíly. Případní zájemci dostanou jedinou velikost u operační paměti RAM (4 GB), která stále půjde zdvojnásobit díky funkci virtuální RAM. Dále vzrostla jak kapacita článku baterie na 6 000 mAh, tak zároveň i rychlost u nabíjecí technologie (18 W).

Jako poslední se logicky nabízí tloušťka a ta narostla o 0,45 mm na celkových 8,95 mm. Pro připomenutí z ostatních prvků výbavy lze dodat 6,6palcový HD+ displej, čipovou sadu Helio G36 od MediaTeku, 64/128GB interní úložiště, hlavní 50MPx objektiv, přední 8MPx kamerku nebo operační systém Android 13 Go.

Výrobce sice zatím pod pokličkou drží dostupnost a prodejní cenu, ale k výběru budou tři barevné verze – bílá, černá, zlatá.

