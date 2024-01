Google Asistent s Bardem na prvních snímcích obrazovek

Zdroj: neowin

Google nedávno odebral několik funkcí ze svého asistenta, přičemž se vše dělo kvůli budoucímu rozvoji. Mimo to uvedl ještě před nějakým časem, že právě Asistent bude rozšířen o Bard, tedy generativní systém, který by měl ještě více napomoci v možnostech asistenta. Zatím nevíme, kdy bude přesně tato verze dostupná, ale již nyní máme k dispozici první snímky obrazovek.

Bard a Asistent

První snímky více méně odhalují přesně to, co jsme očekávali. Asistent dostane větší možnosti, ale stále bude hrát klíčovou roli, jelikož má dostatečná oprávnění pro mnoho věcí v Androidu. Na ukázce níže jde vidět, že Asistent s Bardem budeme moci využít i v identifikaci toho, co je na obrázku. Jednu část provede asistent, o zbytek se postará Bard.

Máme k dispozici i ukázku prvního spuštění, kde se dozvídáme například o sdílení informací s Googlem, což je pochopitelné, jelikož společnost využívá anonymizovaná data k vylepšování. Co ale asi nadchne mnohé, je propojení s ostatními aplikacemi jako Mapy, Gmail a podobně. Tentokrát asi budeme moci zadat přímo úkol spojený s ostatními službami.

Sice si musíme počkat na kompletní spuštění, ale možná se celá služba dostane do stavu, kdy se bude jednat o skutečného asistenta, který bude moci i pomáhat na vyšší úrovni. Je ale otázkou, jak na tom bude s podporou češtiny. Bard je kompletně v našem jazyce, ale Asistent nikoliv. Můžeme jen doufat, že s Bardem se to změní.

Zdroj: androidpolice.com



