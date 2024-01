Elektrocentrála Bluetti EB55: skvělý společník na výlety, nebo do kempu [recenze]

Zdroj: Dotekomanie

Pokud často jezdíte například na víkendy do přírody, nebo na dovolené do kempu, možná jste uvažovali o tom, pořídit si nějaký spolehlivý zdroj elektrické energie a nebýt tak závislí na omezených kapacitách, které jsou k dispozici v kempu, nebo nutnosti napájet zařízení přes auto zásuvku. Zajímavou variantou, jak mít stále zdroj energie u sebe, je přenosná elektrocentrála Bluetti EB55.

Bluetti EB55 dodá dostatek výkonu pro vaše zařízení

Bluetti EB55 patří do základní řady produktů této značky a vyznačuje se přenositelností a dostatečnou kapacitou energie pro všechny běžné spotřebiče jako jsou například telefony, notebooky, osvětlení, ale i malé kuchyňské spotřebiče, jako je například lednička, nebo například toustovač. Elektrocentrála Bluetti EB55 je vybavena baterii LiFePO4, která nabízí spolehlivost a vysokou výdrž.

Sám výrobce uvádí, že baterie se na 80 % své kapacity dostane až po 2 500 nabíjecích cyklech. Z pohledu dodávané energie elektrocentrála nabídne celkový výstupní výkon 700 W a samotná baterie nabídne celkovou kapacitu 537 kWh. Co se nalézá v balení? Kromě samotné centrály jsou přiloženy všechny potřebné kabely, tedy jak pro napájení ze sítě, tak kabely potřebné pro napojení na auto-zásuvku a také pro připojení solárního panelu.

Rozměry a váha elektrocentrály jsou koncipovány tak, aby ji bylo možné jednoduše přenášet jako zavazadlo. Centrála váží 7,5 kg a její rozměry činí 27,8 x 20 x 19,8 cm. Vyklápěcí rukojeť umožňuje zařízení vzít do jedné ruky a přenášet. I přes to se ale nejedná o žádnou lehkou váhu a na delší trasu by se centrála přeci jen více pronesla. Určitě tedy nelze produkt doporučit na výlet pro nošení v batohu, nebo jen tak v ruce. Ideálně se tak centrála hodí na pikniky v přírodě, nebo pod stan, či do kempu.

Jak již obrázky napovídají, centrála poskytuje bohaté množstvím různých typů výstupních portů a zásuvek. Nechybí zde dvě 230V klasické zásuvky, jedna 12V auto zásuvka, dva 12V DC výstupy, čtyři 5V USB-A výstupy, jeden 100W USB-C výstup a jako třešnička na dortu je k dispozici i bezdrátové nabíjení standard QI s 15W výkonem. V podstatě tak zde nechybí nic, co je potřeba pro napájení většiny elektronických zařízení a spotřebičů. Na zadní straně dokonce nalezneme světlo, které poslouží nejen pro osvětlení ať už při večerním posezení, ve stanu, ale také jaké nouzové zařízení díky funkci SOS signalizace.

My jsme se elektrocentrálu pokusili v základním režimu otestovat s běžnými zařízeními jako je notebook, různé typy osvětlení, ale také například jsme z centrály napájeli provoz chytré televize. Jak již bylo uvedeno výše, centrála poskytuje maximální výstupní výkon 700 W. V případě, že do centrály připojíte zařízení, které má vyšší příkon, než jaký centrála dokáže poskytnout, dojde k deaktivaci zásuvky. Centrála je vybavena ochranou proti přepětí, které se aktivuje při překročení příkonu nad 1 400 W. Vyzkoušeli jsme na klasickém fénu, který má příkon cca 2 000 W, po chvilce provozu došlo ihned k odpojení spotřebiče a na displeji jsme dostali informaci, že došlo k přetížení elektrocentrály.

Z centrály jsme napájeli jak notebooky, tak ale také například pokojové osvětlení, nebo chytrou televizi jejíž spotřeba při SDR režimu činila zhruba 81 kWh/1000h, průměrný příkon byl nějakých 80 – 90 W. Plně nabitá kapacita elektrocentrály nám vystačila na provoz televize po dobu cca 4 hodin. Jak již bylo uvedeno, to, jaké zařízení je schopna elektrocentrála napájet je dané maximálním výkonem, který je 700 W. I tak se do toho limitu pohodlně vejdete s většinou běžně používaných spotřebičů a elektro spotřebičů.

V případě, že jsme z elektrocentrály napájeli hned několik zařízení najednou, tedy byla připojena chytrá televize, nabíjen notebook a druhý napájen v provozu a do toho jsme ještě nabíjeli dva mobilní telefony, bylo znát, že se elektrocentrála začala mírně zahřívat a aktivoval se vestavěný ventilátor, který je relativně hlučný. Aktivaci ventilátoru jsme pozorovali při dosažení cca 120 – 130 W výkonu. Je tedy potřeba počítat s tím, že při vyšším zatížení se stává elektrocentrála hlučnější. Na druhou stranu, při běžné využívání o ní nebudete praktickyvůbec vědět.

Elektrocentrála je vybavena na přední straně displejem, který poskytuje přehled o stavu nabití baterie. Je trochu škoda, že ukazuje stav nabití pouze po blocích o 20 %, detailnější škála by nebyla na škodu. Dále pak displej zobrazuje aktuální výstupní výkon (pokud je napájeno nějaké zařízení) a vstupní výkon v případě nabíjení baterie centrály. Displej je dostatečně čitelný i na slunci. Displej se automaticky po určité době vypne a aktivovat jej lze stisknutím jakéhokoliv tlačítka na přední straně.

Co se týče nabíjení centrály z vybitého stavu do plně nabitého stavu, výrobce udává dobu 3 hodiny. Tuto dobu jsme si v praxi potvrdili jako správnou, nabíjení trvalo něco kolem tří hodin. Přiložený nabíjecí adaptér centrálu nabíjí výkonem 200 W, který lze zdvojnásobit v případě, že si k centrále zakoupíte solární panel (není v základní výbavě). V takovém případě lze stanici nabíjet výkonem až 400 W a dobu nabíjení zkrátit na 1,8 – 2,3 hodiny v závislosti na intenzitě slunečního světla. V případě nabíjení z 12V auto-zásuvky doba nabíjení trvá přibližně 6,1 hodiny, kterou lze opět zkrátit připojení solárního panelu.

Jaké máme celkové pocity? Ve skrze pozitivní. Potěšil nás veliký výběr výstupních portů, do kterých zapojíte prakticky jakýkoliv spotřebič, nebo elektronické zařízení. Centrála poskytuje dostatečný výkon pro většinu zařízení, která si běžně sebou berete na výlet do přírody, piknik, nebo do kempu. Díky kvalitní LiFePO4 baterii nabídne mnohem delší životnost, než podobné produkty vybavené klasickou Li-on baterií. Co bychom vytkli je absence IP certifikace jako je ochrana proti dešti. Vzhledem k tomu, že bude takový produkt hojně využíván právě v outdoorových podmínkách, IP certifikaci by si rozhodně zasloužil. Kromě hlučnosti samotné centrály při vyšším zatížení je také poměrně hodně hlučný nabíjecí adaptér. Ten je vybaven rovněž zabudovaným ventilátorem, který fouká po celou dobu nabíjení. Pokud máme centrálu ale hodnotit celkovým dojmem, tak ji rozhodně můžeme doporučit a sami uznejte, zdali je cena 399 dolarů, tedy zhruba 8 900 Kč moc, nebo tak akorát. Za nás se určitě jedná o hodně muziky za rozumný peníz.

Klady:

kompaktní rozměry

kvalitní zpracování

dostatečná kapacity a výkon pro bežně využívaná zařízení

bohatá portová výbava

100W USB-C a 15W bezdrátové QI nabíjení

dobře čitelný displej

podpora solárního nabíjení (solární panel není součástí)

Zápory:

hlučný nabíjecí adaptér

displej ukazuje stav nabití po 20 % (může vadit při blížícím se vybití)

absence IP certifikace proti vodě

Základní technická data

Baterie

Kapacita: 537Wh (22,4V, 24Ah )

) Typ baterie: LiFePO4

Výstupy

2 x AC výstup 220 – 240V, celkem 700W

1 x USB-C max. 100 W

4 x USB-A 5V/3A

1 x 12V/10A (autozásuvka)

2 x 12V/10A (DC5521 )

) 1 x bezdrátové nabíjení QI max. 15 W

Vstupy

1 x síťový adaptér 200 W

1 x vstup z autozásuvky 12/24V

1 x solární příkon max. 200W, VOC 12-28V, 8A

Nabíjení

ze síťového adaptéru 200 W: 3 hodiny

solární příkon 200 W: 3 hodiny

kombinace síťový adaptér/solární příkon max 400 W: 1,8 – 2,3 hodiny

Další parametry

Hmotnost: 7,5 kg

Rozměry: 27,8 x 20 x 19,8 cm

Provozní teplota: -20 – 40℃

Za zapůjčení elektrocentrály děkujeme společnosti Bluetti na jejíchž stránkách rovněž můžete produkt zakoupit ZDE.



Domů Recenze Elektrocentrála Bluetti EB55: skvělý společník na výlety, nebo do kempu [recenze]

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama