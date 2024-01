Avast varuje před více jak 4 000 falešnými e-shopy, lákají na povánoční výprodeje a slevy

Zdroj: Avast

Vánoční kolotoč nákupů je za námi, ale aby toho nebylo málo, hned po svátcích Vánočních a úderem Nového roku přichází další nákupní maraton v podobě tradičních slev a výprodejů.

Avast varuje před více než 4 000 podvodnými e-shopy

Společnost Avast varuje před poměrně masivní kampaní, která zahrnuje více než 4 000 falešných e-shopů, které se tohoto času slev snaží zneužít. Tyto e-shopy se snaží napodobovat e-shopy známých značek. Tyto weby mají často vysoké pozice ve vyhledávání a proto mohou o to víc působit důvěryhodně. Z důvěřivých uživatelů se snaží již hned při registraci, nebo při platbě objednávky vylákat osobní údaje, nebo údaje o platební kartě.

Ačkoliv se webové stránky mohou oprvdu jevit mnohdy jako opravdu důvěryhodné, vždy je dobré si zkontrolovat URL adresu, kterou používají. Níže je příklad podvodných e-shopů, které se na první pohled tváří jako poměrně povedené a hned nebudí podezřelý dojem:

quiksilverpoland[.]com

hádatindián[.]com

adldasyeeyzhrvatska[.]com

balenciagapraha[.]cz

Falešné e-shopy poměrně věrně kopírují nejen produkty daných značek, ale také například kolekce, nebo produkty, které daná značka aktuálně nabízí ve slevách. Díky detailně propracovaným stránkám a vystaveným produktům je tak pro uživatele poměrně těžké na první často i na druhý, nebo třetí dojem rozpoznat, že je něco špatně.

Podvodné e-shopy se snaží nejen vylákat citlivé údaje při registraci do zákaznického účtu, ale v případě, že uživatel dojde až do fáze, kdy si produkt vloží do košíku a chce za něj zaplatit, dochází k získání kompletních údajů k platební kartě. V takovém kroku zákazník obvykle zadává číslo karty a CVV kód, čímž dává plný přístup k prostředkům na svém bankovním účtu.

Níže jsou doporučení, které je dobré vždy dodržovat, abychom se nenechali napálit podobnými podvodnými aktivitami:

Vždy ověřujte důvěryhodnost webových stránek : Před zadáním osobních údajů nebo provedením platby ověřte důvěryhodnost webových stránek. Zkontrolujte adresu URL, vyhledejte recenze od ostatních zákazníků a ujistěte se, že je web zabezpečen pomocí „https“.

Používejte důvěryhodné platební metody : Zvolte důvěryhodné platební metody, které poskytují další vrstvu ochrany vašich finančních údajů. Buďte opatrní, pokud existuje pouze jeden způsob platby, zejména pokud vyžaduje zadání údajů o kartě přímo na stránce e-shopu. Legitimní platformy obvykle nabízejí různé možnosti bezpečné platby. Dnes prakticky všechny e-shopy v případě platby kartou přesměrují zákazníka na platební bránu (např. Gopay, ČSOB, atd.)

Buďte opatrní během období výprodejů : I když jsou slevy lákavé, buďte opatrní při nákupech za výprodejové ceny. Odolejte tlaku na rychlý nákup bez důkladného zvážení a porovnávání nabídek.

Sledujte znaky signalizující podvod: Sledujte varovné signály, jako jsou pravopisné chyby na webových stránkách, neobvyklé e-mailové adresy nebo podezřelé nabídky. Legitimní e-shopy se vždy prezentují s péčí a profesionalitou.

Udržujte bezpečnostní software aktualizovaný : Ujistěte se, že váš počítač nebo mobilní zařízení má aktuální antivirový a antimalwarový software. Tak může chránit vaše citlivé informace před online hrozbami.

Sdílejte své zkušenosti a varujte ostatní : Zapojte se do online diskuzí a sdílejte své zkušenosti s různými e-shopy. Varujte před podezřelými webovými stránkami a přispějte k vytvoření bezpečného online prostředí pro všechny.

