Apple začíná umožňovat nabízení alternativních platebních systémů v aplikacích, zatím omezeně

Pokud jde o podmínky pro vývojáře, Apple je má poměrně přísné, zejména u aplikací pro mobily. Možná by se dalo říci, že jsou nejpřísnější. Na jednu stranu to může mít kladný efekt na bezpečnost a soukromí, na druhou stranu se omezují možnosti pro vývojáře. Například do této chvíle nesměli vývojáři informovat ve svých aplikacích, že uživatelé mohou za službu nebo bonusový obsah platit i mimo ekosystém Applu. To se nyní částečně mění.

Apple a poplatky

Apple nedovoluje právě informování uživatele, že si například může zakoupit předplatné na webových stránkách poskytovatele služby. Vývojáři museli nabízet jen systém s využitím Applu, aby sama společnost si mohla vzít patřičná procenta. Pokud se budeme bavit o základním podílu, tak si Apple vzal 30 %, případně u menších vývojářů při měsíčních platbách v druhém roce klesl poplatek na 15 %.

V rámci jednoho z mnoha soudních sporů došlo k průlomu na americkém trhu. Nejvyšší soud USA rozhodl, že Apple musí dovolit vývojářům o informování o alternativním platebním způsobu nebo metodě ve svých aplikacích. Gigant tedy vyhověl, ale zadarmo to nebude. Nově sice mohou vývojáři informovat o alternativním způsobu, ale i tak budou muset odvádět 27 %, případně 12 %. Vývojáři tak dostávají slevu 3 body.

Aby toho nebylo málo, tak takto nemohou učinit bez vědomí Applu. První musí informovat skrze speciální proces, že jejich aplikace bude nabízet alternativní metodu placení, respektive odkaz na ni. Je tedy vidět, že Apple dal do cesty poměrně dost překážek a ně každý vývojář bude chtít do něčeho takového jít. Navíc sleva není moc velká.

Něco podobného existuje v Holandsku u seznamovacích aplikací a také v Jižní Koreji. Možná je ale čas udělat nějakou větší změnu na více trzích. Slevy mimo USA nejsou stejné a Apple si asi raději bude chtít projít soudním kolečkem v každé krajině, aby si mohl diktovat podmínky.

