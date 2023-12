Velká vánoční soutěž s PanzerGlass o 5x Apple Watch series 9 [komerční článek]

Vánoce se každým dnem blíží, a nejen z tohoto důvodu si dánský výrobce PanzerGlass™ připravil pro své zákazníky velkou vánoční soutěž o pět hodinek Apple Watch series 9. Stačí zakoupit libovolný PanzerGlass™ produkt u autorizovaných prodejců, nákup zaregistrovat na www.ochrandisplej.cz/soutez a pak jen mít trochu štěstí.

Losování výherců probíhá každý týden, a to až do 7. ledna. Šanci na výhru mají tedy i ti, kteří PanzerGlass™ příslušenství dostanou teprve pod stromečkem. Pro zapojení do soutěže je kromě sériového čísla potřeba i účtenka a kontaktní mail. Podmínky soutěže a další informace jsou uvedené na výše uvedené soutěžní stránce.

Příslušenství pro každého



Ochranné příslušenství PanzerGlass™ se perfektně hodí jako dárek pod vánoční stromeček. Ať už kupujete například nový iPhone 15, Apple Watch Ultra, stylové Xiaomi 13T nebo populární Samsung Galaxy A54, vždy se rovnou vyplatí i obdarovanému dát kryt nebo sklo. PanzerGlass™ má aktuálně v nabídce vysoce odolná tvrzená skla v mnoha variantách, extrémně odolné kryty ClearCase a HardCase, kryty FullProtection na hodinky Apple Watch nebo nově i ochranná skla HOOPS na čočky fotoaparátu. Stejně tak ale jistě i potěší samostatné PanzerGlass™ příslušenství pro někoho, kdo si již radost novým zařízením udělal během roku. Navíc kromě samotného krytu nebo skla dostane i možnost se stále zapojit do soutěže o Apple Watch series 9.

Mezi autorizované prodejce PanzerGlass™ v České Republice patří Mobil Pohotovost, Alza.cz, T-Mobile, iWant, Datart, Space, CZC.cz, Krakens, Coradia, iGOODS, Applemix.cz, Samsung značkové prodejny, Mall.cz, Noco, Smarty, Applegang.cz, Panzerprotect.czv a iloveServis České Budějovice.



