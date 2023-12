Nový systém OneUI 6.1 by měl přijít s funkcí chytré ochrany zdraví baterie

Galaxy S23 Ultra; zdroj: Dotekománie

Ačkoliv aktuálně probíhá distribuce systému OneUI 6.0 na kompatibilní telefony Samsung, již nyní se objevují informace o tom, jaké nové funkce by mohla přinést plánovaná verze OneUI 6.1. Jedna ze zásadních novinek by se měla týkat ochrany zdraví baterie.

Ochrana baterie jako nová funkce OneUI 6.1?

Tipér Tarun Vats se ve svém tweetu zmínil, že by nový systém OneUI 6.1 měl obsahovat funkci, které by mohla optimalizovat nabíjení baterie a tím tak prodloužit její životnost. Mělo by se jednat o přepínač, který bude součástí nastavení systému a měl by nabídnout tři módy ochrany zdraví baterie. Ten první by měl být „Basic“ a měl by zajistit pozastavení nabíjení baterie, jakmile dosáhne 100% nabití a obnovení nabití, jakmile by úroveň poklesla na 95 %.

Druhý mód by měl být takzvaný „Adaptivní“ a měl by telefon nabít na 80 % během noci a na základě toho, jak telefon odpojujete ráno od nabíječky dobije telefon na 100 %. Podobný režim ochrany baterie nabízí Apple u svých iPhonů a rovněž jej nalezneme i u telefonů s Androidem. Třetím módem je pak režim „Max“, který zastaví nabíjení na 80 % kapacity. Nová funkce by se měla nejprve objevit v testovací verzi a následně by pak měla být uvolněna s ostrou verzí pro všechny uživatele.

