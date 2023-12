MIUI končí, přichází Xiaomi HyperOS [aktualizováno]

Sice k uvedení nové nadstavby HyperOS došlo před dvěma měsíci, tak jde vidět, že Xiaomi trochu více spěchalo. Až nedávno jsme se dočkali nějakého plánu aktualizací. Nyní zde máme další novinku, nové logo pro HyperOS. To může vypadat zbytečně, ale je zde tak trochu jiný problém. Zatímco na globálním trhu bude HyperOS jen nadstavbou pro Android, tak v Číně se z HyperOS stane samostatný systém, zřejmě ve stylu HarmonyOS od Huawei. Bohužel Xiaomi není moc sdílné k plánu na domácí půdě. Pro svět se nic nemění. Současně je to důvod takové pozornosti kolem marketingu.

We are excited to reveal the #XiaomiHyperOS logo! pic.twitter.com/p152KgKNPl

— Xiaomi (@Xiaomi) December 27, 2023