Huawei brzy odhalí dvojici Nova 12 a 12 Pro [aktualizováno]

Aktualizováno 26. 12.

Objevila se údajná fotografie modelu Nova 12 Pro, která navíc prozrazuje, že displej bude typu AMOLED s rozlišením 2776 x 1224 pixelů. Zřejmě bude mít 120Hz obnovovací frekvencí. Na zadní straně bude sestava 60+8+2 MPx. O výkon se má starat Kirin 8000 s podporou 5G. Bohužel nemáme přesnější informace o tomto čipu. Je možné, že se jedná o nějakou upravenou variantu staršího procesoru, případně se může jednat o úplnou novinku.

Aktualizováno 3. 11.

Nedávno jsme vám ukázali, jak by měl vypadat mobil Nova 12 a nyní zde máme podobu Nova 12 Pro. I tentokrát se objevuje informace, že by se o výkon měl postarat procesor Kirin 9000s, takže by měl mobil nabídnout podporu pro 5G. Zatím se ale neobjevily nějaké nové informace kolem specifikací. Jen se potvrzuje dvojitý otvor na přední straně pro kamery.

Aktualizováno 15. 10.

Kromě toho, že se objevil oficiálně vypadají render nadcházející novinky Nova 12 od Huawei, tak se mimo jiné také dozvídáme, že oba mobilní telefony budou mít k dispozici satelitní připojení. V tomto případě se má nabídnout jen možnost obousměrného zasílání zpráv. Funkce pro volání tedy bude asi určena jen pro top modely.

Původní článek 29. 9.

Po necelém půl roce začínají na povrch vyplouvat spekulace kolem produktové řady Nova 12, přestože společnost Huawei poslední generaci Nova 11 oficiálně v Číně oznámila teprve v druhé polovině dubna letošního roku. Součástí zveřejněného příspěvku jsou jak prvky výbavy, tak i možná podoba prvních dvou zástupců s názvem Nova 12 a Nova 12 Pro.

Pod vládou Kirina

Základní model Nova 12 by měl nést zakřivený panel založený na OLED technologii běžící pod 120Hz obnovovací frekvencí a chráněn odolným krystalickým sklem Kunlun ve 2. generaci. Vnitřní šasi vyplní čipová sada Kirin 830 nebo 4 800mAh článek baterie s technologií rychlého 88W nabíjení přes USB-C kabel. Z pohledu objektivů lze vyhlížet jednu 60MPx kamerku vpředu a tři snímače v zadní části (50 + 12 + 8 MPx).

Provedení s přídomkem Pro ponese zřejmě totožný displej, akorát s tím rozdílem, že uživatele budou čekat dvě selfie kamerky (60 + 60 MPx). Uvnitř poběží nejvýkonnější řešení od firmy HiSilicon, což konkrétně znamená Kirin 9000s. Energeticky náročnější hardware si vyžádal větší baterii, a to 4 900mAh článek rozšířený o 100W nabíjení. Záda ponesou rovněž tři fotoaparáty ve složení 50 + 50 + 12 MPx.

Celou řadu máme poznat během října či listopadu za prodejní cenu od cca 9 528 Kč u nejnižší konfigurace. Každopádně už následující týdny mohou potvrdit tyto dnešní spekulace.

