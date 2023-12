Honor X50 Pro v tichosti představen

Zdroj: Honor

Některé názvy mobilů jsou v oblibě a kolikrát se sejde několik výrobců, co mají ve své nabídce stejné označení. Příkladem je X50. Takové mobily jsou u vícero výrobců. Honor ale rozšiřuje svou nabídku série X50. Již jsme zde měli Honor X50, Honor X50i, Honor X50i+ a nyní je zde další přírůstek v podobě Honor X50 Pro.

Slušná střední třída?

Dá se říci, že se jedná o jeden z rychlejších mobilů ve své cenově kategorii. Honor X50 Pro má nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 8 800 Kč bez daně, přičemž ve výbavě je Snapdragon 8+ Gen 1. Sice nejde o nejnovější procesor, ale i tak má spoustu výkonu i na dnešní dobu. Pohodlně zvládne i nejnáročnější aplikace i hry. Navíc má k sobě 12 GB RAM.

Displej nabízí 120Hz obnovovací frekvenci, přičemž jde o AMOLED panel. Baterie se chlubí kapacitou 5800 mAh, přičemž je podporována 35W technologie nabíjení. Monstrózní foto modul na zadní straně evokuje pořádnou výbavu, ale ve skutečnosti jsou zde jen dva foťáky. Hlavní má 108 MPx, vedlejší má ale jen 2 MPx.

Dá se říci, že na této novince je nejzajímavější procesor, displej a kapacita baterie. Bohužel chybí jakýkoliv bonus navíc. Nejsou zde stereo reproduktory, o odolnosti ani nemluvě. I tak může zaujmout ty, co by chtěli mobil třeba na hraní her. Zde se nabízí relativně dobrá kombinace.

Specifikace Honor X50 Pro

displej: 6,78 palců, 2652 x 1200 pixelů, AMOLED, 120 Hz, až 1200 nitů

procesor: Snapdragon 8+ Gen 1

RAM: 12 GB

úložiště: 256 GB

Android 13 + MagicOS 7.2

Foťáky: zadní – 108 MPx 2 MPx přední – 8 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

5G, Bluetooth 5.2, USB C, WiFi 6, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, NFC

rozměry: 163,6 x 75,5 x 7,98 mm; 192 gramů

baterie: 5800 mAh + 35W

