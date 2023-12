Honor a Haylou společně odhalují chytré hodinky

Zdroj: Aliexpress

Společnost Honor do svého ekosystému Smart Life uvolňuje nové hodinky, které vznikly ve spolupráci s čínskou značkou Haylou. Ta mimochodem ještě do nedávna patřila pod křídla konkurenčního Xiaomi. Zatímco Haylou dodalo samotné zařízení, tak Honor do něj evidentně přidal funkce z vlastní nabídky a následně zajistí jeho distribuci včetně prodeje.

Síla v jednoduchosti

Pouzdro vyplňuje 1,95palcový AMOLED displej s rozlišením 502 x 410 pixelů, 60Hz obnovovací frekvencí nebo maximálním jasem 550 nitů. Pozornosti hlavně nesmí uniknout přítomná funkce Always-on Display. K ovládání také slouží boční korunka. Z opačné spodní strany nelze přehlédnout ani snímač na měření tepové frekvence a okysličení krve.

Navíc připojené řemínky z gumy jsou uživatelsky vyměnitelné za jakékoliv jiné o velikosti 20 mm. Sportovce bude určitě zajímat přes 120 režimů, schopnost automatického rozpoznání aktivity či vodotěsnost do hloubky 50 metrů. Všechny nasbíraná data můžete procházet v podporované aplikaci Honor Health.

Celkovou výdrž udává 300mAh baterie, která za běžného provozu vydrží až 12 dnů. Ze zbytku výbavy lze píchnout GPS modul, NFC čip pro přístupové karty, přes 100 různých ciferníků, možnost vyřizování telefonních hovorů za pomoci uvnitř nasazeného reproduktoru a mikrofonu. V obchodech se ukáží dvě barevné verze (bílá, černá) zhruba za cenu v přepočtu 1 413 Kč.

