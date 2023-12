iPhone 15 Pro; zdroj: Dotekománie

Do iPhonů se dostal nebezpečný software, který špehuje uživatele

iPhony jsou obecně považovány za bezpečnější, než telefony s Androidem. Je to dané hlavně tím, že Apple omezuje instalaci aplikací pouze na jeho obchod App Store. Do App Store se mohou dostat pouze ověření aplikace, které Apple schválí a také prověřuje, zdali jsou bezpečné.

Falešná a nebezpečná klávesnice v iPhonech

Jak se zdá, hackerům se Apple podařilo obelstít a propašovat do telefonů iPhone škodlivý software. Jak se jim to mohlo podařit, když Apple uplatňuje tak přísné bezpečnostní kontrolní mechanismy? Odpověď zní – TestFlight. Tato aplikace slouží pro vývojáře a testovací verze aplikací nabízených skrze TestFlight nepodléhají tak přísným bezpečnostním kontrolám, jako finální sestavení, které pak míří do App Store.

Kybernetičtí zločinci skrze TestFlight na telefony distribuují škodlivý software – Keylogger, který obsahuje klávesnice třetí strany, kterou lze v nastavení telefonu nahradit nativní klávesnici od Applu. Tato klávesnice získává plný přístup k telefonu a sleduje chování uživatele. Klávesnice zaznamenává všechny vstupy, které uživatel zadá a hackeři tak získávají přístup ke zprávám, webovému obsahu, dvoufaktorovým ověřovacím kódům a heslům, které uživatel zadal.

Falešná klávesnice vypadá stejně jako ta originální, takže uživatel prakticky nic nepozná. Pokud se uživatel chce ujistit, že kromě nativní klávesnice není v zařízení nainstalovaná žádná jiné, je potřeba jít do Nastavení, vybrat Obecné a vybrat Klávesnice. Pokud se zde bude nacházet jiná klávesnice, než ta nativní, je doporučeno ji odstranit.

