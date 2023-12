3v1 skládací bezdrátová MagSafe nabíječka pro nakousnutá jablíčka [recenze]

Zdroj: Cubenest

Navzdory určitému technologickému pokroku a zlepšení účinnosti baterií v mobilních telefonech stále potřebuje většina našich zařízení během dne alespoň jednou nabít. Pravděpodobně máte u sebe zařízení, které vydrží déle než jeden den, může jít o AirPods nebo o MacBook Air s M2. Obecně ale platí, že většinu zařízení dobíjíme každý den. A sám mohu potvrdit, že mít zapojené tři nabíječky najednou je otravné. Na stole to nevypadá hezky a ve zdi jsou zabrané hned tři zdířky. Ale co s tím?!

Takovou situaci můžete vyřešit pomocí skládací bezdrátové nabíječky Cubenest 3v1. A než vám prozradím, proč jde o jeden z mých nejoblíbenějších doplňků, dokáže nabíječka současně nabíjet Apple Watch, AirPods a iPhone. Ačkoliv se na trhu nachází více nabíječek s podobným designem, tahle má něco, co ostatní ne. Nabíječka je velmi malá a má skutečně čistý design. Většina těla nabíječky je vyrobena z matného kovu, s výjimkou bílých prostorů pro připojení Apple Watch a telefonu.

Cena a dostupnost

3v1 nabíječka od výrobce Cubenest je k dispozici ve dvou barevných provedení, černá a šedá. Obě varianty jsou vyrobeny ze stejných materiálů, liší se pouze v barevných kombinacích. V balení dostanete adaptér pro evropský standard a není možné si vybrat standard třeba pro UK. Pokud tedy cestujete mimo Evropu, doporučuji si k nabíječce přikoupit také redukci. Cena produktu je 2 199 Kč (1 817 Kč bez DPH). Na první pohled vysoká částka. Obhájí si ji?

Design

Design nabíječky mě příjemně překvapil, je minimalistický a čistý. Nemusíte používat vlastní kabel ani nabíječku od Apple Watch – což u některých nabíječek vypadá naprosto odporně, když si musíte do zdířky nabíječky přicvaknout kabel od Apple Watch. V tomto ohledu tedy nemám moc co vytknout.

Osobně jsem měl tu čest vyzkoušet si i plastové nabíječky v podobném konstrukčním konceptu (od jiných výrobců) a mohu vás ujistit, že kov byla nejlepší možná volba. A dává to výborný smysl. Konstrukčně je nabíječka velmi bytelná, pevná a klouby (dva) nemají žádnou vůli. Zařízení tedy nepůsobí lacině, ale naopak dodává stolu zajímavý šmrnc.

Každodenní používání

Každodenní používání této 3v1 nabíječky je tak jednoduché, jak byste očekávali. Skládací bezdrátová magnetická nabíječka se dodává se vším, co potřebujete, včetně síťového adaptéru a kabelu USB-C. Svůj iPhone můžete bezdrátově přes MagSafe dobíjet s výkonem až 15W, sluchátka a Apple Watch pak s výkonem 5W.

Do čeho se zamilujete, stejně jako já, je skládací mechanismus. Z 3v1 nabíječky se během vteřiny stane malá placka do kapsy. A skutečně jsem si ji bral do kapsy od kalhot. Perfektní scénář pro použití byl, když jsem jel na výjezd do Skotska. Vzal jsem si s sebou pouze 3v1 nabíječku, kabel a powerbanku. Výsledek? K nezaplacení.

Obecně jsem ale nabíječku používal během přesunů v Praze, tzn. z jedné kanceláře do druhé. U každého pracovního stolu jsem měl kabel, tudíž jsem se přesouval jen se samotnou nabíječkou. Pokud jste někdy měli problém u 3v1 nabíječky, že se vám z nějakého důvodu nenabily Apple Watch do 100 % baterie, pak vás mohu ujistit, že u produktu Cubenest nebudete mít žádný problém.

Otázkou ale je, měli byste si koupit 3v1 skládací MagSafe nabíječku?

Nabíječku doporučuji, pokud:

Máte iPhone, Apple Watch a AirPods a chcete je nabíjet najednou.

Hledáte nabíjecí stojánek pro cestování, do kanceláře nebo k posteli.

Máte rádi nápaditou konstrukci a použití.

Nabíječka je opravdu skvělá, mohu ji doporučit. Na trhu byste jistě našli řadu podobných nabíječek. Tento konkrétní model od Cubenest se mi velmi osvědčil.

Zařízení je k dispozici na webu cubenest.cz a pořídit si jej můžete za 2 199 Kč vč. DPH. Zakoupit jej můžete ZDE.



