Youtube Premium dostává několik novinek

Dnes Youtube vydal tiskovou zprávu, v které představuje novinky pro předplatitele služby Premium. O některých jsme již psali, jako například využití AI v komentářích a také možnost konverzace. Jedná se o experimentální funkce s omezenou dostupností a navíc jsou jen v angličtině. Kromě toho se Youtube Premium uživatelé dočkali dalších novinek.

Nejen lepší kvalita videí

Již jsme vás informovali o nové možnosti v kvalitě videa. Konkrétně dochází k rozšíření mezi všechny uživatele vylepšený formát Full HD s vyšším datovým tokem, díky čemuž se nabízí vyšší kvalita videa. Tato funkce je nově dostupná na všech platformách, nejen v aplikaci nebo na webu, i v případě televizí.

Youtube představuje nejrůznější benefity v podobě používání placených služeb jiných platforem, jako třeba Discord Nitro, Calm Premium, PC Game Pass a dalších, ale zde je omezená dostupnost jen na vybrané země. Co je podstatnější, je rozšíření možnosti sledování tam, kde jste naposledy skončili na všech zařízeních. Nyní tedy můžete pokračovat ve sledování kdekoliv.

Novinkou jsou odznaky pro uživatele starší 18 let. V podstatě se jedná o systém odměňování za to, co děláte na Youtube nebo Youtube Music. Zde jde ale jen o malý bonus, který může potěšit, ale nic podstatného neznamená.

